En apéro de la nuit NBA avait lieu à l’Accor Arena le All-Star Game made in France, traditionnelle “opposition” entre la Team France et la Team Monde, saupoudrée des quelques concours et animations qui vont bien. Envoyez les highlights, et sachez que cette soirée n’en manquât point.

Hier soir avait lieu à Paris la grande fête du basket français, et la soirée a tenu toutes ses promesses. Aucune promesse en termes d’intensité ou de compétitivité, mais pour ce qui est de la bonne humeur ou des perfs de mutants le public de l’Accor Arena a été servi. D’un immeuble construit par Mike James dans la tête de Bastien Vauthier jusqu’au money time de… Mike James, en passant par les 78 pions inscrits par le duo Nadir Hifi / Elie Okobo (44 pour Nadir, record de Yann Bonato égalé) le peuple de Gravelines à l’honneur grâce à un shooteur à 3-points ou un concours de dunks agréable remporté par Dokossi, on aura donc patienté de la meilleure des manières avant de regarder comme des camés si les Pistons allaient perdre leur 30è match de suite. Et si cette phrase est particulièrement violente, on vous laisse nous dire ce que vous pensez des quelques images ci-dessus et/ou ci-dessous, nous on a des air-balls de Kevin Knox à ne surtout pas rater !