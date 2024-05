Peu avant le début du Game 7 entre les Knicks et les Pacers ce dimanche, on apprenait – presque à la surprise générale – qu’OG Anunoby serait en tenue pour le match décisif au Madison Square Garden. En tenue, OG l’a été… pendant cinq minutes.

Cinq minutes durant lesquelles OG Anunoby a planté deux gros shoots, dont un du parking, pour rapidement enflammer le Madison Square Garden, ravi de le retrouver après quatre matchs d’absence à cause de sa blessure aux ischios. Mais surtout, cinq minutes pendant lesquelles OG était sur une jambe, incapable de courir, voire même de bouger. Et les Pacers en ont profité pour sanctionner les Knicks en défense.

Le coach Tom Thibodeau – pourtant réputé pour pousser ses joueurs jusqu’au bout du bout – n’a pas eu le choix : retour sur le banc pour Anunoby, qui ne reviendra pas du match.

On peut comprendre que dans un Game 7, on essaye de surmonter toutes les blessures. Sans doute qu’OG Anunoby voulait inspirer les siens rien qu’en faisant acte de présence. Mais à un moment donné, on arrive à un point où cette présence devient un fardeau pour sa propre équipe, et c’est ce qu’on a vu. Respect OG pour avoir tenté, mais ça ne pouvait tout simplement pas durer.

Revenir d’une blessure aux ischios en dix jours, c’est quasiment impossible. C’était le claquage assuré pour OG Anunoby s’il avait forcé et continué à jouer. Les regrets sont évidemment là, surtout que les Knicks ont gagné 26 matchs sur 31 (sans compter celui de ce dimanche) avec Anunoby sur le parquet. Mais la santé du joueur est logiquement passée avant.

On surveillera désormais le dossier Anunoby cet été, lui qui sera agent libre. Il devrait logiquement prolonger aux Knicks avec un très joli contrat.