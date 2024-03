Julius Randle, OG Anunoby, Mitchell Robinson : le point sur les blessures aux Knicks

Avec huit défaites sur leurs onze derniers matchs, les Knicks souffrent sans Julius Randle, OG Anunoby et Mitchell Robinson. Les trois joueurs – tous blessés – manquent à Tom Thibodeau et le flou continue de régner concernant leur potentiel retour cette saison. On fait le point cas par cas, avec les toutes dernières infos.

Julius Randle

Blessure : luxation de l’épaule droite, absent depuis le 27 janvier

La grande question concernant Julius Randle est la suivante : devra-t-il se faire opérer pour soigner sa blessure à l’épaule ? Depuis le début, c’est le scénario que veulent éviter les Knicks, mais c’est un scénario qui n’a jamais été exclu depuis que Julius a rejoint l’infirmerie. Une opération serait synonyme d’absence prolongée et probablement de fin de saison. Heureusement, on n’en est pas là, et Randle semble avoir de bonnes chances de l’éviter. L’intérieur des Knicks progresse en effet dans sa rééducation, lui qui s’est permis une séance de shoots sur le parquet du Madison Square Garden avant le Knicks – Warriors d’hier. S’il reste pour l’instant limité à de l’entraînement individuel, Julius semble sur la bonne voie pour un retour.

TNT Allie LaForce on Julius Randle & OG Anunoby: "At least a week to 10 days before anyone is back––but hope is in sight"

On Julius, OG & Mitchell Robinson: "Coach [Thibodeau] told us he's hopeful all 3 will be back by the end of the month" pic.twitter.com/RbqAFKZ6E1

— New York Basketball (@NBA_NewYork) March 1, 2024

OG Anunoby

Blessure : touché au coude droit, absent depuis le 27 janvier

Opéré du coude fin janvier, OG Anunoby poursuit sa rééducation. La nouvelle recrue des Knicks vient de recevoir l’autorisation pour reprendre les activités basket, ce qui représente un pas dans la bonne direction. Néanmoins, OG ne peut pas encore s’entraîner avec contact, et il va donc falloir patienter encore un peu avant de revoir Anunoby sous le maillot des Knicks. Il y a trois jours, ça parlait d’un retour dans deux ou trois semaines, ce qui nous emmène vers mi-mars. OG Anunoby devrait logiquement être le premier blessé à quitter l’infirmerie chez les Knicks.

Mitchell Robinson

Blessure : touché à la cheville gauche, absent depuis le 8 décembre

Quand il a été opéré de la cheville en décembre, Mitchell Robinson ne pensait pas revenir cette saison. Mais le pivot avance plus vite que prévu dans sa rééducation et le scénario d’un retour est plus que jamais d’actualité, potentiellement pour les derniers matchs de saison régulière. On a néanmoins peu d’informations sur le statut réel de Robinson à l’instant T. On sait juste qu’il n’a pas encore eu l’autorisation de reprendre les activités basket.

Tom Thibodeau espère retrouver ses trois joueurs à la fin du mois de mars. Au complet, les Knicks peuvent faire du bruit en Playoffs mais en attendant, ils vont surtout devoir limiter la casse pour éviter de chuter dans la hiérarchie de l’Est.

Sources texte : TNT, Newsday, ESPN, The Athletic