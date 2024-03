Joel Embiid : “Le plan, c’est de revenir avant la fin de la saison régulière”

Absent des parquets depuis sa blessure au ménisque fin janvier, Joel Embiid espère revenir avant la fin de la saison régulière mi-avril. Reverra-t-on le MVP dans les prochaines semaines ?

Il y a quelques jours, on apprenait via Adrian Wojnarowski (ESPN) que les Sixers visent la fin du mois de mars pour un retour sur les parquets de Joel Embiid. Hier, la superstar de Philadelphie a apporté confirmation.

Joel Embiid espère encore rejouer cette saison. Y’a eu une première update récente, voyons dans 1 mois où il en est.

Ce serait assez dingue qu’il fasse un comeback, j’avoue ne pas être optimiste mais s’il y arrive et produit… vla le bordel à l’Est. https://t.co/8o074PsmfP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 29, 2024

N’étant pas à 100% au moment de sa blessure face aux Warriors fin janvier, Joel Embiid ne regrette rien. Pour certains, il a un peu trop forcé pour répondre aux détracteurs (et éviter de passer sous la barre des 65 matchs) qui avaient critiqué son absence dans le duel tant attendu face à Nikola Jokic à Denver le 27 janvier (trois jours avant sa blessure). Mais pour le MVP, l’objectif est de jouer le maximum de matchs possible, même si son corps grince.

“J’adore jouer au basket. Je veux être sur le parquet le plus possible. Je n’ai que 20 ans pour faire ça (jouer au basket, ndlr.). Donc dès que j’en ai l’opportunité, je veux être sur le parquet. Peu importe où nous sommes dans le classement, je veux jouer le plus possible pour essayer de nous aider.”