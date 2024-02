Joel Embiid absent ce soir pour le match face au Jazz

C’est loin d’être une surprise, mais Joel Embiid sera absent la nuit prochaine, pour le match Jazz – Sixers. Après s’être blessé au genou gauche face aux Warriors, le MVP en titre est directement rentré à Philadelphie. Des nouvelles concernant son état seront disponibles dans la journée.

Retour au bercail pour la star. Joel Embiid n’a pas poursuivi le road trip en cours des Sixers, selon ESPN. Il est directement rentré en Pennsylvanie, pour se concentrer sur sa blessure et effectuer d’avantage d’examens pour en déterminer la gravité. La meilleure solution pour son équipe.

Sixers star Joel Embiid is out for Thursday’s game vs. Utah and will receive further evaluation on his left knee in the next 24 hours, team official tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 31, 2024

Au-delà du sujet important qu’est la barre des 65 matchs joués – qu’il est obligatoire d’atteindre pour prétendre aux trophées individuels – la blessure de Joel Embiid est bien dommageable pour les Sixers. À l’heure où les Cavaliers retrouvent leurs éléments forts (Darius Garland, Evan Mobley) et grillent la 3e place de l’Est à Philadelphie, perdre le leader du groupe est un vrai point noir.

Il est ainsi très facile de parler de “prise de risque inutile” lorsqu’on évoque la décision d’Embiid de jouer sans être à 100% face aux Warriors, mais est-ce que le voir sortir de la course au MVP ne serait pas une bonne chose pour le joueur ? Au bout du compte, ne plus avoir cette pression sur lui serait probablement un avantage pour les Sixers. Pouvoir le laisser au repos, le faire jouer quand sa santé lui permet vraiment d’être sur le terrain à 100%.

Source : ESPN, Adrian Wojnarowski