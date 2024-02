Six actions sur dix de ce Top 10 nous viennent de San Antonio ou Houston. C’est la gravité qui est plus basse ? Non, ce sont les défenses qui sont moins bonnes.

La probabilité de voir Jordan McLaughlin faire un petit pont à Richaun Holmes était très faible, et pourtant.

Action quelconque d’un joueur quelconque.

Une interception, une passe, un dribble, un tomar. Les Rockets 2024, de vraies fusées.

Les OKC Globetrotters étaient de sortie cette nuit !

Cam Whitmore, mais qu’est-ce que c’est encore que cet animal.

Mo Wagner a découvert avec plaisir ce que signifie les fameuses “portes ouvertes texanes” cette saison. Même s’ils ont parfois fait semblant.

35 points de Coby White cette nuit, et il est allé les chercher tout seul comme un grand.

Décidément, ça fait un paquet de fusées qui ont décollé de Houston cette nuit.

Jeremy Sochan a bien regardé Wemby, il a bien appris, sauf que lui doit sauter un peu plus.