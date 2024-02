Ben Simmons rechute : blessure au genou, la poisse ne s’arrêtera donc jamais ?

Alors qu’il venait à peine de revenir sur les terrains de basket, Ben Simmons pourrait de nouveau en être éloigné. Il se serait tordu le genou sur la dernière action du match face au Jazz et pourrait rater plus d’un match. A ce niveau-là, c’est plus que de la malchance…

Le sort s’acharne clairement sur Ben Simmons qui enchaîne les problèmes physiques depuis la série contre les Hawks il y a bientôt… 3 ans. 3 ans à jeter à la poubelle physiquement, mentalement et basketballistiquement. Cette saison, c’est de nouveau son dos qui le fait souffrir – alors que tout allait bien en pré-saison. Il a pu revenir face au Jazz et a rappelé le basketteur incroyable qu’il est, ou tout du moins qu’il fut. 10 points, 8 rebonds et 11 passes en 18 minutes de jeu.

Final: Nets 147, Jazz 114

Dominant performance by the Nets, who desperately needed a game like this, spearheaded by an impressive return for Ben Simmons, who had 10 points, 8 rebounds and 11 assists in 18 minutes.

Rookie Keyonte George had 21 off the bench for Utah.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) January 30, 2024

Malheureusement, la joie aura été de courte durée. Pas le droit au bonheur pour Ben Simmons qui aura joué un petit match, avant de se blesser à nouveau. Cette fois, il se serait tordu le genou face au Jazz. Quelle poisse sérieusement… Si ça pouvait être un running gag à une époque, c’en est seulement devenu triste. Triste pour un joueur qui a clairement souffert mentalement et cela s’en est répercuté sur son corps. Si Ben 10 ne se considère pas comme maudit, on peut le faire pour lui tant ça va mal depuis la fin de l’aventure à Philadelphie.

Simmons had an awkward fall on the final play he was on the court for Monday’s game, and was flexing the knee walking back down court.

He was probable yesterday, downgraded to questionable earlier this afternoon and is now out. Said he felt fine after Monday’s game. https://t.co/uSClcWYIuT

— Tim Bontemps (@TimBontemps) January 31, 2024

Pourtant, son impact est très important dans cette équipe des Nets. La présence de Ben Simmons dans cet effectif ne peut qu’être positif quand on connaît les qualités du bonhomme… Et les faiblesses de l’équipe à la création. Après ce match, Jacque Vaughn s’est exprimé sur cette situation.

“Je crois fermement que Ben jouera des minutes constantes pour nous. Je dois garder cette croyance. Vous avez vu l’impact qu’il a sur notre équipe quand il joue. C’était claire et évident. Donc je l’attends avec impatience… qu’il revienne sur le terrain avec nous.” – Jacque Vaughn

Un message positif de son coach qui croit en lui, ça ne peut que lui faire du bien. Le bobo n’est pas très grave et il devrait être évalué avant chaque match pour décider. Il faut qu’il joue pour regagner de la confiance parce qu’on a tous envie d’y croire. Courage Ben.

