Le G League Ignite vient de remporter sa première victoire de la saison… après 15 matchs

La saison régulière de la G League poursuit son cours et évènement, la Team Ignite vient de remporter son premier match. Après 15 défaites, ils se sont finalement imposés en prolongation face aux Iowa Wolves. Ils affichent désormais un bilan magnifique de 1-15.

La Gatorade League est une ligue de développement et la Team Ignite est l’équipe de développement de la ligue de développement. Vous suivez ? Pour résumer, les performances collectives ne sont pas forcément au centre des priorités. Elle est censée remplacer le passage en NCAA pour permettre aux jeunes de jouer en pro et d’être payé. Parmi les gros prospects, Jalen Green, Scoot Henderson ou Kuminga sortent tout droit de cette équipe par exemple. L’année dernière, ils avaient un bilan de 11-21, pas fameux, mais honorable… Une bonne saison des Wizards en somme.

Mais en ce début de saison, les performances collectives sont catastrophiques… En comptant la pré-saison, on est sur 27 défaites pour 4 petites victoires. En saison régulière ? 15 matchs et 15 défaites. Il faudrait peut-être leur dire qu’ils ne sont pas affiliés aux Pistons. Le bilan comptable fait très mal. Même si la victoire n’est pas le but, ça serait sympa de ne pas ressembler à une R1 qui joue le maintien.

Pourtant, il y a des prospects intéressants à suivre. Matas Buzelis – un Américo-Lituanien – est très haut dans les mock drafts, Ronald Holland peut être annoncé top 5 comme top 20, Tyler Smith est autour de la 20ème place ou encore Izan Almansa début du second tour. Une équipe qui pourrait être solide sur le papier mais les résultats ne suivent pas. Rendez-vous compte, même la légende Norris Cole ne peut rien y faire.

Nice impact on both ends of the floor from Matas Buzelis with G League Ignite showing his versatility and feel for the game at 6-foot-10. Had 17 points (8/11 FG), 4 assists, 3 steals and 1 block in 31 minutes vs OKC. Making real strides on the defensive end in particular. pic.twitter.com/LG8BNE009X

— Jonathan Givony (@DraftExpress) January 31, 2024

Mais surprise cette nuit dans le microcosme G League-ien. Si ça existe. La Team Ignite a enfin gagné un match de saison régulière ! Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Victoire en prolongation face aux Iowa Wolves qui n’ont gagné que 3 matchs. On ne fera pas l’affront de vous dire qu’on a regardé ce match mais c’est une victoire alors qu’ils étaient menés de 17 points. Come-back puis prolongation et là, attention, nouvelle règle. La G League est aussi une ligue de tests pour la NBA. La prolongation se joue donc avec un score à atteindre, chaque panier peut être un buzzer-beater. En l’occurrence, 116 partout donc la première équipe à 123 gagne. Un peu comme dans la cour de récrées quand la cloche sonnait, on mettait un objectif de points. Même principe ici, et c’est donc notre nouvelle équipe favorite qui va l’emporter.

Izan Almansa FOR THE WIN‼️‼️🚨

the 2024 NBA Draft prospect hit the game-winning bucket to give us a 123-118 overtime victory over the Wolves. pic.twitter.com/IACohR9ezu

— NBA G League Ignite (@gleagueignite) February 1, 2024

Un rebond offensif de Almansa qui remonte au panier et les 8 spectateurs présents font exploser la salle. Plus sérieusement, c’est toujours sympa de voir une première victoire après tant de galères.

Source texte : G League