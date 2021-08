Focus sur Scoot Henderson : plus jeune joueur professionnel de l’histoire des States, y’a pire comme statut

Décidément, la Ignite Team a la cote depuis sa création. Après Jalen Green et Jonathan Kuminga – draftés respectivement en 2e et 7e position cette année – c’est au tour de Sterling « Scoot » Henderson, annoncé crack du panier-ballon, de rejoindre cette équipe de G-League, pour le moins unique. Portrait et contexte.

Damian Lillard, Russell Westbrook et Kobe Bryant, on a vu pire modèles pour un jeune meneur qui souhaite percer en NBA. Eh bien, c’est précisément de la mentalité de ces joueurs dont Sterling Henderson, dit Scoot, souhaite s’inspirer. Le meneur de seulement 17 ans a d’ores et déjà un physique de joueur NBA : 1m91 pour 84 kilos et une envergure de 2m06, pratique pour la défense. Offensivement causant, son ancien coach Desmond Eastmond – qui s’est également occupé de Jaylen Brown et Zion – ne tarit pas d’éloges à l’égard de son nouveau protégé. Il le compare notamment à John Wall pour sa vitesse, à Russell Westbrook pour son explosivité et sa compétitivité, tout ça assaisonné par le body control de Jamal Crawford. Eh beh, pas mal du tout cette recette. Et comme si ça ne suffisait pas, le crack possède également un shoot qualifié de létal, à condition qu’il soit correctement développé. Bref, ça ne fait que sept lignes et nous sommes déjà à bout.

Nouvelle recrue de l'Ignite ! Classé 7e prospect de la draft 2022 par ESPN

All-Time Leading Scorer du Kell High-School

Moyennes ; 32pts/7reb/6pad Il va devenir le plus jeune basketteur pro de l'histoire ! Scoot Henderson ! 🔥 pic.twitter.com/6Rkd6L8tSj — NBA G League France (@nbagleaguefr) May 21, 2021

Courtisé par les facs d’Auburn, de Georgia, d’Arkansas, de Kentucky ou encore de Florida State, le guard a finalement décidé de skip la NCAA pour intégrer la Ignite Team, le nouveau centre de formation professionnel et personnel de la NBA. Ce dragster humain devient ainsi le premier junior d’high school à signer en G-League. Précoce, Hendy est encore trop jeune pour la Draft 2022 et passera donc deux saisons avec l’équipe californienne pour attendre de pouvoir se présenter à l’édition 2023. Là aussi, une première pour le programme Ignite Team qui devait initialement exister une seule saison. Cette équipe, placée sous le joug de la NBA herself, est coachée par Brian Shaw, quintuple champion avec les Lakers de Kobe Bryant (trois titres de joueur, deux en tant qu’entraîneur). Attention cependant, car le Scoot (non, on ne fera pas la blague de dire « scout un jour scout toujours ») devra partager la mène avec Jaden Hardy et Dyson Daniels, classés respectivement 3e et 16e par ESPN dans leur Draft Board 2022. L’ado a expliqué son choix sur Complex tout en ne manquant pas de s’auto-kiffer, au passage.

« J’ai le sentiment que c’est un moment important parce que je suis justement un pionnier. C’est l’opportunité parfaite pour développer mon jeu dans tous ses aspects. […] Je suis d’une race différente. Je ne pense pas qu’il y ait un seul joueur comme moi. […] Je suis le prospect cinq étoiles, de haut niveau, le plus altruiste qui existe. » – Scoot Henderson, à propos de son humilité légendaire

Bien que son père assure que le salaire n’a pas influé sur le choix du fiston, on se doute que le million de dollars – somme dévoilée par le Shams – à la clé a quand même eu sa petite importance. Tout au long de l’année, Sterling n’a pas cessé de dominer la région d’Atlanta avec des moyennes de 32 points, 7 rebonds et 7 assists, portant même son équipe jusqu’en finale du State Championship. Il s’était notamment fait remarquer lors d’une confrontation XXL avec Mikey Williams, sensation d’high school et déjà attendu dans les premiers spots de la Draft 2024. Il faut tout de même relever un petit couac : le règlement de la G-League stipule que les joueurs doivent avoir 18 ans pour signer leur contrat. Or, Scootie ne soufflera pas sa 18ème bougie avant le 3 février prochain. Comment qu’on fait du coup? À moins que la ligue de Gatorade ne fasse évoluer son règlement, on ne verra pas le meneur enfiler un maillot Team Ignite avant un bon moment, si ce n’est pour s’entraîner. Mais bon, le spot est sécurisé, là est l’important.

La Ignite Team est décidément l’équipe à suivre de très près depuis quelques temps, et les récentes signatures au sein de cette dernière confirment la chose. Une fois ses dix-huit balais atteints, Scoot Henderson va pouvoir taper des professionnels aguerris et qui ne jouent que pour leur poire, histoire de montrer qu’il a une place en NBA.

Source texte : NBA G League