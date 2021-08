Lauri Markkanen débarque à Cleveland dans un gros sign-and-trade : Larry Nance Jr. file à Portland, Derrick Jones Jr. à Chicago

Ça faisait plusieurs jours qu’il pionçait comme un loup, Adrian Wojnarowski vient de se réveiller en envoyant du bon gros tweet à la limite de saborder la restriction de caractères. Résultat des emplettes, un trade bien corsé à analyser de bout en bout histoire de déceler les intérêts camouflés. On débrief.

C’était un après-midi comme les autres, à scroller le fil d’actualité Twitter jusqu’à ce que l’oiseau bleu ne reprenne du service dans son utilité la plus totale. Tiens, Adrian Wojnarowski sort de sa boîte et balance plusieurs lignes qui terminent par « sources tell ESPN », le genre de tweet qui pue le vieil accord au beau milieu du ventre mou de cette Free Agency 2021. Le résultat est sans appel, c’est un sign-and-trade concernant Lauri Markkanen et dans lequel trois équipes sont impliquées, avec deux qui semblent s’en tirer mieux qu’avant les négociations : les Bulls reçoivent Derrick Jones Jr. (Portland), le premier tour protégé de Portland et le second tour protégé 2023 de Denver, qui appartenait alors à Cleveland. Dans l’Oregon, les Blazers accueillent à bras ouverts un Larry Nance Jr. qui va apporter de la défense, secteur de jeu dont l’on osait même plus prononcer le nom sous le règne intérieur d’Enes Kanter. Les derniers trublions de ce plan à 3 sont les Cavaliers qui signent Lauri Markkanen pour 67 millions sur 4 ans, une acquisition d’ores et déjà objet de controverse qui leur octroie le titre d’équipe la plus nonchalante de NBA. Quand Evan Mobley – pas réputé pour sa ténacité – va appeler de l’aide en défense, mais que Lauri Markkanen et Kevin Love seront en train d’apprendre la bachata avec les attaquants off ball, les 48 minutes vont paraître une éternité pour les adeptes des nineties.

Bulls: Derrick Jones Jr., Portland protected first-rounder, Denver protected 2023 second-rounder Cavaliers: Lauri Markkanen Trail Blazers: Larry Nance Jr. https://t.co/slpHsB08cm — Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2021

À Portland, le pari est bon puisque c’est Derrick Jones Jr. – complètement sorti de la rotation la saison dernière – qui laisse sa place à Larry Nance Jr., profil idoine qui manquait cruellement à la franchise de l’Oregon. Ses bonnes défenses de pick-and-roll vont davantage cadenasser une raquette au passif… public, et trop souvent source de débâcle en postseason. C’est aussi tout sourire dans l’Illinois où les Bulls récupèrent le fameux premier tour nécessaire à l’envoi Colissimo de Lauri, et parviennent même à gratter de longs bras avec la venue de Derrick Jones Jr. et son contrat expirant, un chouette défenseur débarqué chez ceux qui en manquent. Les Top 10 sont déjà réservés par Chicago qui s’apprête à squatter neuf des dix places dispos à chaque réveil, parce qu’avec DeMar DeRozan, Derrick Jones Jr. et Zach LaVine, le fournisseur d’arceaux va devoir se mettre à la métallurgie. Quoiqu’il en soit, ces quelques ajouts viennent régler le dossier Lauri Markkanen, répartissant trois joueurs qui ont besoin de se relancer.

À dans quelques mois pour dresser le premier bilan de ce trade. C’est surprenant sans trop l’être, deux écuries répondant parfaitement à leurs manquements, et la dernière misant sur un nom au potentiel toujours XL. À toi, Lauri, de faire fermer des bouches.