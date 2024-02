Joel Embiid : les Sixers espèrent un retour du MVP fin mars

Absent des parquets depuis fin janvier à cause de sa blessure au ménisque, Joel Embiid reviendra-t-il sur les parquets cette saison ? On n’a aucune réponse définitive à ce sujet mais les Sixers se montrent optimistes, eux qui espèrent un retour du MVP dans à peu près un mois.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui nous donne la dernière update concernant Joel Embiid.

“Il y a de l’espoir pour que Joel Embiid retrouve les Sixers vers la fin du mois de mars. L’objectif n’est pas de le faire revenir pour essayer de gagner des matchs en saison régulière. L’objectif, c’est qu’il soit en bonne santé autant que possible pour les Playoffs.”

"I think there's some hope that they can get him back on the court some time in late March."@wojespn on Joel Embiid's expected return. pic.twitter.com/Tk5ZrWAFJI

Le scénario rêvé pour les Sixers et leurs fans, c’est que Joel Embiid puisse revenir pour les derniers matchs de saison régulière afin de monter en puissance en vue des Playoffs, et retrouver un niveau proche de celui qui était le sien avant sa blessure. Ce n’est que comme ça que Philadelphie – qui possède un très bel effectif au complet – pourra faire du bruit au printemps pour éventuellement atteindre (enfin) les Finales de Conférence Est.

Cela va néanmoins demander un sacré alignement de planètes.

Non seulement le retour de Joel Embiid – et surtout de MVP Joel Embiid – n’est pas assuré, mais en plus les Sixers continuent de tomber au classement de l’Est. Sans Jojo, Philly a perdu 10 de ses 14 derniers matchs et se retrouve désormais sixième de la Conférence Est (33 victoires – 25 défaites), avec seulement un demi-match d’avance sur Orlando et Indiana. Qu’est-ce que ça veut dire ? Que les Sixers pourraient bien devoir passer par la case play-in tournament pour ne serait-ce que participer aux Playoffs. Avec ensuite un potentiel affrontement contre Boston, Milwaukee ou Cleveland dès le premier tour. Bon courage.

