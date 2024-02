“Landes Of Brothers”, épisode 3 : Boris Diaw et la voie royale

Après une carrière NBA longue de presque 15 saisons et d’innombrables campagnes avec l’Équipe de France, Boris Diaw continue de fouler les parquets à 41 ans. C’est à Biscarrosse, dans le département des Landes, que Babac nourrit aujourd’hui sa passion pour le basket. Une nouvelle aventure qu’il est désormais possible de suivre à travers la série “Landes Of Brothers”, dont l’épisode 3 vient tout juste de sortir sur SKWEEK.

Après les petites présentations du premier épisode, et les premières victoires de Biscarrosse dans le second, place aux choses sérieuses : les huitièmes de finale de la Coupe des Landes.

En janvier dernier, Boris Diaw et ses copains affrontaient le Real Chalossais – club de Nationale 3 et tenant du titre – du côté de Mont-de-Marsan. Un gros challenge pour la bande à Babac (qui évolue au niveau départemental), mais typiquement le genre de challenge qui fait la beauté de la Coupe des Landes. Partant avec… 42 points d’avance à cause de la grosse différence de niveau entre les deux clubs, l’équipe de Biscarrosse tiendra-t-elle pour se qualifier jusqu’en quart ?