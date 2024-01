Les négociations entre Sekou Doumbouya et les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois ont finalement échoué. Les deux parties ne sont pas parvenues à un accord et l’ailier de 23 ans ne connaît toujours pas son prochain club.

Il y a quelques jours, Sekou Doumbouya était annoncé comme un futur joueur des Metropolitans 92. L’équipe, dernière du Championnat de France, est mal en point sportivement et pouvait se permettre de prendre un risque en signant un joueur qui avait brillé lors de sa saison rookie en NBA. Mais finalement, l’opération a été annulée.

C’est Alain Bouvard, le président de la formation francilienne, qui a annoncé la nouvelle au journal L’Equipe :

“Le club et l’agent du joueur ne sont pas parvenus à un accord.”

Sekou Doumbouya n’a plus joué professionnellement au basket-ball depuis mars 2023 et un passage en G League du côté des Delaware Blue Coats. Son parcours est très compliqué depuis la fin de son aventure aux Detroit Pistons en 2021. L’ailier avait pourtant été performant lors de sa première saison en NBA, mais l’arrivée de Saddiq Bey dans le Michigan avait diminué son rôle et ses espoirs de rester à long terme dans la Grande Ligue.

Il y a tout de même du positif à retenir pour Sekou Doumbouya : à nouveau représenté par l’agence Comsport, les opportunités semblent revenir puisqu’il avait été proche de signer avec le club grec de Maroussi en septembre. Sekou s’entraîne à Dallas ces derniers mois et fait les efforts pour relancer sa carrière. Simplement, cela ne sera pas avec l’ancienne équipe de Bilal Coulibaly et Victor Wembanyama.

Source texte : L’Equipe