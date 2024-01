Petite info passée un peu en scred hier après-midi, entre deux anniversaires des gamins et un semblant de sieste : SeKou Doumbouya va s’engager avec les Metropolitans de Boulogne-Levallois, derniers de Betclic Elite. Une énième tentative de rebond.

Drafté en quinzième position par les Pistons en 2019, Sekou Doumbouya n’est pas un joueur de basket, c’est une pièce de monnaie. Côté pile, un freak incroyable qui a démontré durant quelques semaines qu’il était capable de regarder n’importe quel basketteur de NBA dans les yeux, et on met LeBron James et compagnie dans le lot. Côté face ? Un humain difficile à cerner, un professionnel pas toujours… professionnel, personne n’est à sa place alors on ne juge pas, mais ce côté face semble lui avoir fermé un gros paquet de portes.

Après deux saisons chez les Pistons Sekou Doumbouya a tenté le coup avec les Nets, avec les Lakers (deux matchs NBA), en G League, et il avait participé à la pré-saison de Monaco avant de s’engager en septembre avec le promu grec Maroussi… avant que le deal ne capote pour x raisons.

Trois mois plus tard ? Revoilà donc la bestiole du côté de Boulogne-Levallois, qui, selon Gabriel Pantel-Jouve devrait signer prochainement l’ancien prospect NBA.

Sekou Doumbouya va faire son retour en #BetclicELITE, chez les Metropolitans 92, derniers du championnat.

Sportivement les Mets n’ont rien à perdre, ils sont derniers et la moitié du public présent chaque semaine se demande encore où peut bien être Victor Wambawamba, ce grand gars dont le monde parle. Deal potentiellement gagnant gagnant donc, entre deux parties qui ne veulent que retrouver leur éclat passé, même si – on a appris à se méfier avec le S – on attendra quand même 1) de le voir en short et 2) les premières perfs pour réellement s’enthousiasmer.