Cinq petits matchs dont un Nuggets – Pacers à 21h30 et le choc entre les Wolves et les Clippers, à 1h du matin. Envoyez le programme !

Le programme de la nuit :

21h30 : Nuggets – Pacers

0h : Heat – Hornets

1h : Bucks – Kings

1h : Wolves – Clippers

3h : Blazers – Suns

Le match à ne pas rater : Wolves – Clippers

Les leaders de l’Ouest face aux quatrièmes, les leaders de l’Ouest face à l’équipe qui a peut-être le meilleur mood de toute la NBA. Des All-Stars de partout, un loup qui va hurler à chaque lancer rentré, James Harden qui va challenger Mike Conley au jeu du gaucher malin, Rudy Gobert qui va apprendre à parler croate et Anthony Edwards qui voudra montrer à Kawhi à quoi ressemble la new gen. Le choc de la nuit, sans contestation possible, parfait pour lancer la semaine !

Mais aussi…

Nikola Jokic en prime time, ça ne se rate évidemment pas.

Le Heat qui voudra quitter la zone play-in en tapant les Hornets.

Bucks – Kings, ça devrait taper dans les 280 points en cumulé.

Blazers – Suns, le Aytonico, le Nurkicico, et on espère que le match en sera pas fini après un quart-temps.

Les Français de la nuit

Rudy Gobert donc, face à des Clippers en pleine bourre. Vrai challenge pour la Gobe !

Frank Ntilikina reprendra-t-il un jour avec les Hornets ?

Théo Maledon jouera-t-il un jour avec les Suns ?

Rudy Gobert va-t-il dominer face aux Clippers ?

Rayan Rupert jouera-t-il le garbage time face aux Suns ?

Et en G League