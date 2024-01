Adrian Wojnarowski a envoyé une mini-bombe en se réveillant de l’autre côté de l’Atlantique. Marvin Bagley III, Isaiah Livers et deux seconds tours de Draft s’envolent vers les Wizards tandis que Danilo Gallinari et Mike Muscala font le chemin inverse et rejoignent les Pistons.

Les Detroit Pistons et les Washington Wizards qui font affaire entre eux en NBA, c’est un petit peu comme les deux enfants timides du fond de la cour de récréation qui se troquent des cartes Yu-Gi-Oh pendant que tous les autres collectionnent des Pokémons.

Il y a des moments tellement forts que l’on se rappelle où on était lorsqu’on les a vécus, ce transfert n’en fait définitivement pas parti. Marvin Bagley III, Isaiah Livers et les seconds tours de Draft 2025 et 2026 sont envoyés aux Wizards contre Danilo Gallinari et Mike Muscala. Le genre de Woj Bomb qui fait pschiiit.

The Pistons and Wizards are finalizing a deal to trade Marvin Bagley, Isaiah Livers, and two second-round picks for forwards Danilo Gallinari and Mike Muscala, sources tell ESPN.

Du côté de Washington, on se débarrasse de deux pièces qui ne font pas partie du projet à long terme pour récupérer des joueurs plus jeunes et des tours de Draft. Un pari impossible à perdre tant l’investissement à la base est minime. Marvin Bagley III va connaître sa troisième franchise depuis son arrivée en NBA et bien que l’étiquette de bust semble impossible à détacher, son talent existe et pourrait pourquoi pas mieux se démontrer dans un nouvel environnement.

À Détroit, l’opération semble purement financière. Le contrat de Bagley III est relativement élevé (12,8 millions de dollars cette saison) et court jusqu’à 2025 tandis que Gallinari et Muscala, les deux joueurs récupérés, sont en fin de contrat à la fin de l’année. Les Pistons se laissent ainsi de la marge pour pouvoir investir lors de la prochaine intersaison.

Detroit moves Bagley’s contract ($12.5M in 2024-2025) for two future second-round picks. Livers ($1.8M), Gallinari ($6.8M) and Muscala ($3.5M) are on expiring contracts. https://t.co/qRnVfR6JbJ

Une chose reste certaine après ce transfert : les deux équipes resteront mauvaises jusqu’à la fin de la saison.

