Le pari spécial NBA Sunday : 215€ à gagner en misant sur un Nikola Jokic de gala face aux Pacers

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 14 janvier, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 5 matchs au programme dont un en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Nuggets (1,17) – Pacers (4,65)

0h : Heat (1,31) – Hornets (3,25)

1h : Bucks (1,51) – Kings (2,60)

1h : Wolves (2,15) – Clippers (1,74)

3h : Blazers (4,95) – Suns (1,15)

POUR VOTRE PREMIER PARI, JUSQU’À 100€ DE PARIS GRATUITS À RECEVOIR !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez jusqu’à 100€ (bonus maximum, avec 10€ ou 20€ ça marche aussi) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 184€ sur votre compte, soit un gain de 84€, si ça se passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits jusqu’à 100€ qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Nikola Jokic claque au moins 20 points, 10 rebonds et 7 passes face aux Pacers (2,15) : Un match en primetime européen, ce serait bête de ne pas s’offrir le frisson de voir son poulain d’un soir évoluer en direct. On vous propose ainsi un Nikola Jokic en forme malgré l’horaire un peu avancé, c’est pas bien compliqué : les Pacers jouent sans Tyrese Haliburton, et leur raquette ressemble très bien au brunch adéquat pour le Serbe double MVP. Assurer un triple-double ? Ça paraît assez tranquille si le géant à envie de faire gagner son équipe en y mettant les formes.

Le combiné à tenter

Les Wolves s’offrent les Clippers et les Kings tapent Milwaukee (3,02) : Les Clippers sont dans une forme olympique actuellement, c’est un fait. Seulement, ils se déplacent à Minneapolis, ce qui veut dire trajet long, et jouent à une heure relativement avancée comparée à leurs standards de la côte Pacifique. Contre une équipe plus faible, ça n’aurait pas eu grande incidence, mais ils doivent ce soir se farcir les Wolves. Rudy Gobert cartonne, Anthony Edwards va vouloir prouver face aux anciens tenants de la Ligue qu’il est le visage du futur de la NBA. Des ingrédients qui nous donnent Minny gagnant. De l’autre côté, à Milwaukee, les Kings affrontent des Bucks en back-to-back. Un contexte favorable pour une équipe qui fait son chemin sans trop qu’on en parle. Ils peuvent en profiter.

Une petite folie pour finir ?

Kevin Durant tabasse les Blazers en collant 34 points ou plus (4,30) : Un match en apparence pas très intéressant, mais c’est dans ce genre d’ambiance que surviennent souvent les dingueries. Un peu de suspense, un Kevin Durant qui prend plus de shoots qu’à l’accoutumée et qui monte très vite dans les tours, histoire qu’on se rappelle bien qu’il est l’un des plus grands attaquants (le plus grand ?) de l’histoire de ce jeu. Et puis, les Blazers diront pas non à une belle branlée.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne