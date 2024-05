Ce fut dur, ce ne fut pas toujours très beau, mais les Cavaliers ont réussi à remporter leur série de Playoffs du premier tour face au Orlando Magic. C’est la première fois en 31 ans que Cleveland gagne une série sans LeBron James.

Il faut en effet remonter à 1993 pour voir les Cavs gagner une série sans la présence du King dans l’effectif de Cleveland. Celui-ci était composé à l’époque de Brad Daugherty, Larry Nance, Mark Price et Cie. Les Cavs s’étaient imposés cette année-là au premier tour face aux New Jersey Nets (3-2), avant de se faire balayer par les Chicago Bulls de Michael Jordan (0-4) en demi-finales de conférence.

La franchise de Cleveland a ensuite dû attendre l’arrivée du phénomène local LeBron James pour remporter à nouveau une série de Playoffs, c’était en 2006. Avec le King, les Cavs iront cinq fois en Finales NBA, avec un titre de champion remporté en 2016.

Les Cavaliers avec LeBron James

De 2003 à 2010, de 2014 à 2018 :

11 saisons

9 campagnes de Playoffs

5 Finales NBA

1 titre de champion

Les Cavs sans LeBron

De 2010 à 2014, de 2018 à aujourd’hui :

10 saisons

2 campagnes de Playoffs

1 série gagnée

Sans forcément briller, et passés près de la correctionnelle ce dimanche, les Cavaliers ont néanmoins assuré l’essentiel face au Magic. Et quoi qu’on en dise, c’est un pas en avant pour une franchise qui a très longtemps été dépendante du King d’Akron. Un pas en avant ainsi qu’une récompense pour la génération Darius Garland – Evan Mobley – Jarrett Allen, qui a remis Cleveland sur le droit chemin avant l’arrivée de Donovan Mitchell en 2022.

