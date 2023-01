Petit dimanche soir, parce que ça fait du bien de souffler, parfois. On se mettra tout de même devant ce léger menu, dès 19h ça c’est cool, et avec un bon gros grec en dessert, pourquoi pas après tout.

# LE PROGRAMME

19h : Hornets – Heat (en direct sur BeIN Sports 4)

0h : Grizzlies – Pacers

1h : Cavs – Clippers (en direct et en VO sur BeIN Sports 5)

2h : Bucks – Pelicans

# À NE PAS MANQUER

On va partir sur une valeur sûre : Giannis Antetokounmpo. Les Bucks face aux Pels, des Pels pas trop en forme mais qui ont enregistré le retour de Brandon Ingram, et donc un duel de freaks à surveiller, match dans le match entre deux équipes ambitieuses. En plus c’est à 2h et les vrais savent, on peut même taper une sieste d’une heure avant de se poser devant le PC.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT