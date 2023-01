Un peu plus de deux semaines, neuf victoires en treize matchs, le Heat monte en puissance. Meilleure défense de toute la NBA depuis le 1er janvier, Miami s’apprête à attaquer un enchaînement de rencontres largement à sa portée. Si les gars de Spoelstra s’y prennent bien, le top 4 de l’Est leur tend les bras.

Aujourd’hui, Miami est à un tournant de sa saison. Le Heat va mieux et a l’occasion d’accrocher le top 4 avant la mi-février, histoire d’approcher les Playoffs plus sereinement. En effet, la franchise floridienne possède un calendrier assez… facile. Certes, le Heat va affronter les Knicks, les Cavaliers, et les Bucks qui poseront des problèmes, mais Miami va aussi défier les Hornets, les Rockets, les Pacers ou le Magic. Charlotte et Houston : deux équipes parmi les cancres de la ligue, les Pacers privés de Tyrese Haliburton et le Magic, que le Heat vient de battre chez eux. En bref, des adversaires prenables sur le papier.

Très belle opportunité pour le Heat. 9 victoires sur les 13 derniers matchs.

Défense numéro 1 de toute la NBA depuis le 1er janvier. 5 matchs sur 7 à venir en déplacement, mais y’a des équipes très prenables dans le lot. Miami peut vraiment tutoyer le Top 4 au All-Star Break. pic.twitter.com/hcD5Zl04FG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 29, 2023

Si la franchise de Pat Riley a enfin lancé sa saison, elle vise toujours plus haut. Actuellement 6e de la Conférence Est (28 victoires pour 22 défaites), les Floridiens surfent la bonne vague. Avec trois victoires de suite, neuf sur les treize derniers matchs, le Heat montre les muscles et step up offensivement, mais surtout défensivement. Meilleure défense de toute la ligue depuis le 1er janvier, autour d’un Jimmy Butler toujours tranchant et efficace, d’un Bam Adebayo pilier défensif, c’est tout un groupe de soldats affamés qui font leur boulot. La recette d’Erik Spoelstra fonctionne toujours. Miami a retrouvé son identité et ce qui faisait sa force auparavant.

Les sept prochains matchs du Heat seront une première réponse sur le niveau réel de cette équipe. À l’approche de la Trade Deadline, certains joueurs ont des responsabilités à prendre. Ceux susceptibles de quitter la Floride (coucou Kyle Lowry, coucou Duncan Robinson) le 9 février doivent se montrer et rassurer les dirigeants. Si le Heat souhaite déplacer quelques pions afin de rendre son roster plus compétitif, les derniers résultats peuvent aussi amener au choix de la stabilité. Alors, quelle direction prendra le Heat à la Deadline ? Réponse sur les prochaines sorties de Jimmy Butler & Co.