Chez les Sixers, on a toutes les raisons de sourire actuellement. Solidement installés sur le podium de la Conférence Est, ils restent actuellement sur 7 victoires consécutives. Et si Joel Embiid reste le fer de lance de l’attaque de Philly, il convient également de nous intéresser à la renaissance de James Harden.

Ses dernières années semblaient amorcer un relatif déclin et une implication en berne, mais la barbe la plus célèbre de la NBA semble plutôt se réinventer et s’adapter à un nouveau rôle dans la ville de l’amour fraternel. Un amour fraternel qu’il vit peut-être avec son pivot, qui passe actuellement ses nerfs sur toutes les défenses de la NBA parce qu’il ne sera pas titulaire au All-Star Game, demandez à Nikola Jokic ce qu’il en pense. James Harden sublime ses coéquipiers, et se sublime lui-même en agissant ainsi. Longtemps considéré comme un croqueur égoïste qui manque d’implication et dont le jeu contient trop de déchets, il prend son nouveau rôle de seconde option à bras le corps. Lui qui a souvent dû passer son slip par dessus son pantalon lors de ses années à Houston pour finalement arriver complètement rôti en Playoffs, ou qui n’a jamais réussi à trouver l’alchimie avec son ancien coéquipier Kevin Durant et un demi Kyrie Irving lors de son crochet par Brooklyn.

A Philly, il est le lieutenant de Joel Embiid et joue comme tel. Avec 21,4 points, 5,6 rebonds et 11,2 passes de moyenne par match, il ne score plus autant qu’avant (il prend d’ailleurs moins de 15 tirs par match), mais il est redevenu le meilleur passeur de la ligue, au service de son franchise player. Il le disait lui-même, cette saison à Philadelphie est celle où il a le plus de chances de jouer le titre dans toute sa carrière, et il s’en donne les moyens chaque soir. Plus dingue encore, cette nuit face aux Nuggets, il a signé son premier match depuis 2021 sans la moindre perte de balle. Lui qui en perd en moyenne 3,7 par match en carrière, qui a déjà livré plusieurs saisons à plus de 4 turnovers de moyenne et a même rendu plus de 5 ballons à l’adversaire lors des saisons 2016-2017 et 2018-2019. Harden et Embiid excellent cette saison en usant abondamment du pick-and-roll pour marquer, et cette arme, qui n’a rien de révolutionnaire, sied parfaitement à ce duo létal dans l’exercice. Le spleen de Brooklyn et la solitude de Houston paraissent désormais bien loin pour un barbu qui semble s’épanouir à Philly et c’est toute l’équipe qui s’en porte mieux. Avec un JH13 au service du collectif et des autres options comme Tyrese Maxey ou Tobias Harris, les Sixers font figure de véritable épouvantail à l’Est.

On parle souvent à juste titre de la saison de fou de Joel Embiid, mais James Harden est également de retour dans une très belle forme et il devrait selon toute vraisemblance broder une nouvelle étoile en février. Sa belle saison individuelle et collective fait des Sixers un réel contender pour le titre et il pourrait bien se défaire de son image de loser en allant au bout.