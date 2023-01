On attendait le nom du dernier participant du Slam Dunk Contest 2023, et en la personne de Trey Murphy III le plateau est désormais complet pour le concours le moins plus attendu du samedi.

Le numéro 25 longiligne des Pelicans rejoint donc un plateau de nourrissons voltigeurs pour cette année 2023. Il est composé de Shaedon Sharpe, rookie des Blazers, âgé de 19 ans et déjà auteur de quelques claquettes plutôt vertigineuses, Kenyon Martin Jr., 22 ans, fils de Kenyon Martin, vous l’aurez deviné, heureusement sans le tatouage lèvres mais avec supplément détente, et Mac MacClung, 24 ans, illustre inconnu au bataillon pour ceux qui suivent la NBA (seulement 2 matchs dans la ligue) mais qui a également un contentieux avec Isaac Newton pour à ce point défier les lois de la gravité.

2023 NBA Dunk Contest participants: Trey Murphy III (NOP)

Kenyon Martin Jr. (HOU)

Shaedon Sharpe (POR)

Mac McClung (G League) — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) January 29, 2023

Mais revenons à Trey Murphy troisième du nom, qui, avec ses longs segments, pourrait bien nous offrir quelques dingueries lui aussi. TMIII a déjà quelques têtes à son palmarès et tout semble indiquer qu’il en ajoutera d’autres dans les saisons à venir, lui qui n’est qu’à l’aube de sa carrière à 22 ans. En tout cas, le souhait de sa franchise a été exaucé.

hey @nba, put Trey Murphy III in the Slam Dunk Contest – the New Orleans Pelicans pic.twitter.com/ObO0IAywTQ — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 21, 2023





Le casting est désormais connu pour cette année 2023, en espérant tout de même que cette cuvée redore le blason d’un concours qui n’a dernièrement offert que des soubresauts grâce à Zach LaVine, Derrick Jones Jr. et Aaron Gordon. Alors, qui va succéder à Obi Toppin ?