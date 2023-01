Dans le choc tant attendu entre Joel Embiid et Nikola Jokic, le pivot des Sixers a surclassé son homologue à travers une performance qui restera à coup sûr comme l’une des plus belles de la saison 2022-23. Petite session highlights pour ceux qui auraient raté cette masterclass.

Pas de doute, Joel Embiid avait entouré en rouge sur son calendrier ce match face aux Nuggets. Tout récemment boudé par les votes déterminant les titulaires du prochain All-Star Game, la superstar de Philadelphie a répondu en patron. “Alors comme ça vous préférez mettre Giannis, KD et Jayson Tatum devant moi ? OK. Vous pensez que Nikola Jokic mérite deux titres de MVP de plus que moi ? D’accord.” Résultat : 47 points, 18 rebonds, 5 passes, 2 contres, 3 interceptions, 18/31 au tir dont 4/7 à 3-points et 7/10 aux lancers-francs, tout ça en étant bien clutch pour faire basculer la rencontre en faveur des Sixers. Cette performance Triple XL en antenne nationale, associée au match “moyen” de Jokic (24 points, 8 rebonds, 9 passes), a évidemment marqué les esprits de tout le monde, et peut-être que ça permettra à Embiid de recevoir enfin le respect qu’il mérite.