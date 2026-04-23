Jalen Williams enchaîne les pépins de santé cette saison. Après des blessures au poignet et à la jambe droite, ce sont les ischios-jambiers à gauche qui ont lâché cette nuit face aux Phoenix Suns. La durée d’indisponibilité n’est pas encore connue, mais les fans du Thunder ont de quoi s’inquiéter.

Après une deuxième victoire convaincante face aux Phoenix Suns, le Oklahoma City Thunder aurait en temps normal de quoi célébrer et se sentir serein avant la suite de ces Playoffs, mais pas cette nuit. Les champions en titre ont perdu Jalen Williams sur blessure.

Dans le troisième quart-temps, l’ailier s’est mal réceptionné après un lay-up main gauche et a regagné les vestiaires en se tenant les ischios-jambiers. Après la rencontre, Mark Daigneault, son coach, a déclaré à Andrew Schlecht que son joueur avait aggravé une gêne déjà existante.

Jalen Williams semble s’être blessé sur cette action du troisième quart-temps…

Il n’est pas revenu en jeu ensuite.

On espère que rien de grave pour le lieutenant de SGA qui enchaîne les pépins de santé cette saison 🤞pic.twitter.com/pO7K9URpg5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2026

Jalen Williams a manqué 19 matchs en début de saison pour se remettre d’une opération au poignet puis 30 après un problème aux ischios-jambiers à droite et son corps semble ne toujours pas vouloir le laisser tranquille. Une absence de longue date du lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander pourrait être un vrai coup dur dans la course au titre.