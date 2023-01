Depuis sa première participation au All-Star Game en 2018, Joel Embiid n’a jamais été autre chose que titulaire pour le match des Étoiles. Cette édition 2023 sera donc une première pour Jojo : il n’aura pas l’honneur de fouler le terrain pour débuter le match. Les votants lui ont préféré la triplette Kevin Durant, Jayson Tatum et Giannis Antetokounmpo.

Ça va lui faire tout drôle au grand dadet camerounais. Pas le droit de se lever quand l’arbitre va signaler à tout le monde de se mettre en place sur le terrain pour débuter. Auteur d’une très belle saison sur le plan individuel à Philadelphie, le géant n’a pas été choisi pour faire partie des titulaires du prochain All-Star Game.

Three voting groups determined the starters: • Fans (50%)

• NBA players (25%)

• Media panel 25%) Complete voting results here: https://t.co/M8btg7M0GP Below are the overall scores for the top finishers at each position. pic.twitter.com/HQ9W20Z6Ke — NBA Communications (@NBAPR) January 27, 2023



Alors, comment ça s’explique ? Et bien déjà, revenons un chouilla sur le système des votes. Il existe trois catégories de votants, à savoir le public, dont les voix comptent pour 50% du résultat. Les joueurs NBA participent également à hauteur de 25%, tout comme les médias. Vous l’aurez saisi, ce sont donc les fans qui possèdent le gros pouvoir de décision, et ils ont choisi de placer Jojo en quatrième place des suffrages. Côté joueurs et médias, il termine 3e, insuffisant pour aller taper la place de Jayson Tatum qui s’est classé premier dans les rédactions.

Est-ce que cette non sélection est un scandale ? Boh, pas spécialement, les trois zozos qui seront en short à l’entre deux le méritent tous très fort. Kevin Durant ? L’expérience fait son boulot : 15 ans à matraquer toutes les défenses de la ligue, ça vous forme une petite fanbase solide quand même. Giannis Antetokounmpo est le capitaine, tiens comme une impression de déjà vu là. Enfin, Jayson Tatum est le boss de la troupe de Boston, qui domine sans partage la conférence Est. Non, rien de volé.

Joel pourrait quand même finir titulaire, car avec encore deux semaines d’absence pour cause de bobo, Kevin Durant n’est pas encore certain d’être en short à Salt-Lake City. Les Nets auront toute préférence sur un repos supplémentaire plutôt que 48 minutes de festoyade avec un risque de blessure inutile. Rien n’est donc fini pour Jojo, mais l’histoire retiendra que la planète basket ne l’a pas vu comme l’une des plus brillantes étoiles de 2023.

