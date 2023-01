Les titulaires du All-Star Game 2023 dans la Conférence Est !

C’est désormais officiel, on connaît les titulaires du All-Star Game 2023 ! Après la sélection de la Conférence Ouest, on s’occupe désormais des copains de l’Est, c’est parti !

Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum et Kevin Durant sont donc les grands gagnants du jour et ils représenteront la Conférence Est à Salt Lake City pour le match des étoiles.

⭐️ ALL STAR GAME 2023 ⭐️ Les titulaires officiels de la Conférence Est : Kyrie Irving

Donovan Mitchell

Giannis Antetokounmpo (capitaine)

Jayson Tatum

Une sélection assez impressionnante avec un Greek Freak pour capitaine, ce dernier ayant battu sur le gong Kevin Durant. Au rayon des absents, Joel Embiid peut forcément avoir quelques regrets même si la concurrence sur le frontcourt est énormissime. Le pivot des Sixers débutera donc sur le banc (on a aucun doute quant au fait que les coachs vont le prendre) en compagnie très probablement d’un Jaylen Brown qui postulait fort aussi pour une place dans le premier cinq. Grâce à ses superbes performances et au classement de Boston, c’était une option tout à fait possible mais les votes auront privilégié le duo Irving – Mitchell. On rappelle bien sûr que si ces cinq garçons représentent l’Est, ils ne seront pas associés pour autant au All-Star Game. Les deux capitaines, Giannis et LeBron donc, feront une draft comme les années précédentes pour choisir les compositions des deux équipes juste avant le match des étoiles. Si on connait déjà cinq joueurs pour chaque camp, il reste désormais sept billets à délivrer des deux côtés et ce sont les coachs qui doivent sélectionner les derniers appelés. Autant dire que ça va batailler dur dans les prochains jours.

On connaît les dix joueurs qui débuteront le All-Star Game 2023. Alors, plutôt d’accord ou pas avec cette compo pour la Conférence Est ?