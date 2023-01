Sorti sur blessure après seulement trois minutes sur le parquet, Luka Doncic ne reviendra pas face aux Suns. Le meneur slovène de Dallas souffre d’une entorse de la cheville gauche.

Cela aurait pu être une soirée magnifique pour Luka Doncic. Sélectionné comme starter pour le All-Star Game 2023, la star des Mavs retrouvait en prime l’une de ses victimes de prédilection : les Suns. Dinguerie à venir ? Et bien non. Lulu n’a pu tenir sa place que pendant trois petites minutes, le temps de marcher sur le pied de Mikal Bridges et se faire la cheville. Les images de la blessure sont à retrouver ci-dessous.

Luka went back to the locker room with an apparent ankle injury. pic.twitter.com/zHz5XBVawO — Bleacher Report (@BleacherReport) January 27, 2023

Rentré directement aux vestiaires et visiblement passablement agacé, le Slovène n’a pas pu reprendre le jeu et les Mavs ont rapidement annoncé une entorse. Bonne nouvelle cependant : l’insider Marc Stein a annoncé que les premiers tests réalisés (les fameux rayons X) sont revenus négatifs. Ce qui signifie qu’on n’est donc pas sur quelque chose de trop grave mais cela ne veut pas dire que Doncic reviendra dès le prochain match pour autant. Cette cheville, c’est loin d’être une première pour Luka et on se doute que Dallas ne prendra pas le moindre risque si son prodige a besoin de repos. Doncic tourne cette saison à 33,8 points, 9,1 rebonds et 8,6 passes en moyenne par match. Les Mavs présentent un bilan de 0 victoire pour 5 défaites cette saison lorsque leur meneur est en civil. Il va donc falloir step up en cas d’indisponibilité.

Doncic blessé, c’est tout Dallas qui retient son souffle. On devrait vite en savoir un peu plus sur une éventuelle absence de la star texane.

Source texte : Marc Stein