Les Mavericks en bavent en cette période post All-Star Game. Cinq défaites en huit matchs, une deadline intéressante (Daniel Gafford, PJ Washington) mais des résultats qui ne suivent pas. Malgré cela, au milieu des atermoiements un homme se ballade toujours autant. Cet homme ? Luka Doncic, qui fait actuellement des gros triples-doubles l’équivalent pour lui de simples lay-ups main droite.

Il a été fraichement désigné meilleur joueur du mois de février dans la Conférence Ouest, mais son début de mois de mars tabasse son mois de février. Lui c’est donc Luka Doncic, le pire ennemi de l’histoire des All-Star Games et le meilleur ami des statisticiens. Car en ce moment Luka Doncic c’est une équation sans failles, du genre 30/10/10 tous les soirs, au bas mot.

Ok les Mavs possèdent actuellement une défense plus friable que celle des derniers éléphants d’Afrique, mais en ce qui concerne les stats pures, ce que les gens retiendront (et c’est bien dommage) c’est donc cette série en cours, une série qui n’est pas sans rappeler le Russell Westbrook version 2016-17, le Russell Westbrook MVP. Luka Doncic sera-t-il MVP cette saison ? Probablement pas. 34,6 points, 9 rebonds et 9,8 passes par match, un bilan pas catastrophique… mais une concurrence de maboulos, malheureusement pour lui (Nikola Jokic, Shai Gilgesous-Alexander, pour ne citer qu’eux).

35-point triple-doubles this season:

9 — Luka Doncic

7 — Everyone else combined pic.twitter.com/0ahGhJvUBI

— StatMuse (@statmuse) March 8, 2024



Cette nuit Luka Doncic a permis aux Mavs de respirer un peu face à Miami. 35 points, 11 rebonds et 11 passes pour faire durer une série assez exceptionnelle, quasiment jamais vue dans l’histoire de la NBA. Dans les prochains jours ? Des déplacements à Detroit et Chicago pour continuer à faire du sale. Attention les yeux, car Luka n’a peut-être pas dit son dernier mot dans la course au MVP. Vers une March Madness à l’accent slovène ?

The only players in NBA history to record five straight 30-point triple-doubles:

Luka Doncic (last 5 games)

Russell Westbrook (2017) pic.twitter.com/xDwTejGovy

— StatMuse (@statmuse) March 8, 2024

Luka Doncic has his 4th straight game with a 35-point triple-double, that is the longest streak in NBA history. pic.twitter.com/r0TDMIpQXi

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 8, 2024