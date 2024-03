Ben Simmons à nouveau opéré du dos, pour la deuxième fois en deux ans

Début mars, les Brooklyn Nets ont annoncé la fin de saison de Ben Simmons, gêné par des problèmes de dos. Le joueur a été opéré en fin de semaine, pour la deuxième fois depuis mai 2022, et poursuit son interminable chemin de croix vers la guérison.

Bien que l’on savait Simmons indisponible jusqu’à la fin de la régulière 2023-24, l’état du dos de l’Australien restait flou. Le staff médical des Nets n’avait pas encore tranché à propos de la nécessité d’une nouvelle opération.

Fin du suspens ce jeudi, après la publication, sur les réseaux sociaux de la franchise, d’un communiqué indiquant le succès d’une intervention chirurgicale au niveau du bas du dos.

“Ben Simmons a subi avec succès une discectomie partielle microscopique plus tôt aujourd’hui pour soulager une impaction nerveuse dans le bas de son dos. L’intervention a été réalisée par le Dr Timur Urakov, en consultation avec le Dr Barth Green, au UHealth Jackson Memorial Medical Center. Simmons devrait être complètement rétabli à temps pour le camp d’entraînement de la saison prochaine.”

Le dos est très délicat pour un athlète. Dans la plupart des cas, la voie vers la guérison réside dans du repos et des anti-inflammatoires. C’est le traitement qu’avait connu Ben une bonne partie de la régulière. Mais dans d’autres, seule une opération peut s’avérer suffisamment efficace pour supprimer la douleur. Et concrètement, le communiqué explique que les chirurgiens ont enlevé une partie du disque qui exerce une pression sur un nerf dans le bas du dos.

C’est la deuxième fois depuis qu’il porte l’uniforme des Nets que Ben Simmons se retrouve dans cette situation. Déjà en mai 2022, quelques mois après son arrivée dans l’État de New York, il avait été opéré pour retirer un fragment d’une hernie discale.

Néanmoins, ce n’est jamais de bon augure dans une perspective de retrouver une santé stable à long terme. Jeff Stotts, spécialisé dans les blessures sportives, rappelait en 2021 pour In Street Clothes :

“Près de trois joueurs NBA sur quatre qui subissent une intervention chirurgicale liée à un disque déclarent avoir eu d’autres problèmes de dos à un moment ou à un autre de leur carrière”.

Dans cette zone particulièrement sensible, la risque d’un réveil de la douleur est rarement nul. Elément susceptible d’affecter la santé mentale, qu’on sait fragile dans le cas de Simmons.

Son avenir dans la franchise est plus que jamais incertain, à un an de la fin de son contrat, une dernière année à 40,3 millions de dollars…

Comme discuté ici, toutes les options sont sur la table pour les dirigeants des Nets, et personne n’est en mesure d’affirmer avec certitudes que Simmons reportera un jour le maillot de Brooklyn.

