Peu après l’annonce de leur changement d’identité visuelle, les Los Angeles Clippers ont également annoncé déménager leur équipe de G League de la ville d’Ontario à celle d’Oceanside dans le comté de San Diego dès la saison prochaine, de quoi nous rendre nostalgiques (bof).

Le président des Clippers Steve Ballmer a décidé de ramener l’équipe 2 des Clippers à San Diego, la où les Clippers évoluaient déjà entre 1978 et 1984, après avoir été créés à Buffalo. La ville californienne est importante dans l’histoire de la NBA puisque les ancêtres des Rockets y jouaient également entre 1967 et 1971.

Les anciens joueurs d’Ontario vont pouvoir profiter de la nouvelle Frontwave Arena construite récemment, et d’un nouveau logo, s’inspirant de celui de 1979, saison au cours de laquelle les San Diego Clippers rataient de peu les Playoffs NBA. La nouvelle salle est adjacente à une résidence qui pourra accueillir les joueurs de G League.

The @LAClippers have announced that their G League team, the @OntClippers, will relocate to Oceanside, California and rebrand as the San Diego Clippers, starting play at the brand new Frontwave Arena for the 2024-25 season.

Learn More: https://t.co/5n0rCFUVjP pic.twitter.com/MWpu5GdkZ5

— NBA G League (@nbagleague) March 11, 2024

L’équipe 2 des Clippers a le droit au même traitement que la franchise de Los Angeles : nouvelle salle, nouveau logo, et en plus un nouveau nom : les San Diego Clippers. Nous on trouve que ça envoie plus que les Ontario Clippers, quand même. C’est Moussa Diabaté et ses potes qui vont être contents.

Source texte : NBA G League