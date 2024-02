En marge du Slam Dunk Contest NBA avait lieu celui de la G League et si ça peut paraître encore moins amusant, sachez que vous avez – un peu – tort. C’est Jordan Jackson des Maine Celtics qui s’est imposé et qui – en plus de sauter très haut et très bien – est le fils de Sheryl Swoopes, véritable légende WNBA et de Team USA. Le fiston a d’ailleurs rendu hommage à la mama en portant fièrement son maillot… Si ça c’est pas beau.

Deux All-Star Game le weekend dernier. En parallèle de celui de NBA avait lieu celui de la G League. Qui dit deux All-Star Game dit deux All-Star Weekend. Qui dit deux All-Star Weekend dit deux fois plus l’occasion de dormir fort, certes, mais aussi deux concours de dunk. Z’êtes pas emballés ? Nous non plus mais pour l’anecdote, les deux vainqueurs de ces concours viennent de la Ligue de développement. Mac McClung pour la Grande Ligue et Jordan Jackson pour la “Petite” Ligue. G League > NBA, désole on ne fait pas les règles.

JORDAN JACKSON DUNKS OVER TWO @gleagueignite PLAYERS TO SECURE HIS SPOT IN THE FINALS! 😵‍💫#ATTGLSlamDunk @MaineCeltics pic.twitter.com/lE2MxWr1MZ

— NBA G League (@nbagleague) February 17, 2024

Plus sérieusement, cet évènement existe depuis 2 ans et réunit donc les meilleurs joueurs pour le G League Next Up Game. Au passage, le concours a sacré Jordan Jackson qui a fait bien mieux que Jaylen Brown niveau dunk, mais potentiellement aussi bien niveau symbolique. Il a donc honoré sa mère en portant un maillot mythique de WNBA : le 22 des Comets de Houston floqué Swoopes.

Jordan Jackson takes it full court in his mom’s jersey for the windmill slam! 👀 #ATTGLSlamDunk @MaineCeltics pic.twitter.com/ltrh6wW9t9

— NBA G League (@nbagleague) February 17, 2024

Pour ceux qui ne connaissent pas, Sheryl Swoopes a marqué les premières années de la WNBA. C’est tout simplement la 1ère joueuse à avoir signé un contrat pro WNBA en 1996. Préparez vous parce que les phrases du type : “c’est la première joueuse à…” sont nombreuses. Première joueuse à avoir une chaussure NIKE à son nom, première joueuse à avoir réalisé un triple-double, deuxième – ça arrive – joueuse à faire le combo MVP et DPOY la même année. Mais c’est la 1ère joueuse à avoir fait ce combo à deux reprises (en 2000 et 2002) puisqu’elle n’a pas joué en 2001 pour une blessure au genou. Une véritable légende. 3 titres de défenseur de l’année et 3 titres de MVP pour aller avec 4 titres de championne d’affilée entre 1997 et 2000.

Elle est intronisée au Hall of Fame en 2016, logique puisque sa carrière ne se résume pas qu’à cela. Avec Team USA, elle remporte 3 titres de championne Olympique (96, 2000 et 2004). Un palmarès long comme le bras de Bill Russell. Il faudrait une encyclopédie pour raconter sa carrière tant elle est présente dans tous les livres du basket féminin.

Source texte : ESPN, Basketball Reference