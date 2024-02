Gordon Hayward prêt à faire ses débuts ce soir avec le Thunder

Arrivé au Thunder au moment de la trade deadline, Gordon Hayward n’a toujours pas joué avec sa nouvelle équipe. Enfin débarrassé de ses problèmes physiques, l’ailier pourrait récupérer ses premières minutes avec OKC ce soir face aux Clippers.

Au cours d’une trade deadline qui n’a pas enflammé les foules, l’échange de Gordon Hayward à OKC avait tout d’une belle affaire. Un joueur expérimenté pour entourer la jeunesse dorée du Thunder, quelqu’un qui a un vécu en Playoffs, qui peut renforcer le banc et éventuellement finir certains matchs si Josh Giddey se met à envoyer trop de briques. Un fit alléchant sur le papier, si le physique tient la route.. Personne ne remet en cause le talent de Gordon Hayward mais l’ailier au look de surfeur a cinq carnets de santé en NBA. Ses multiples blessures ont plombé son passage à Boston et même à Charlotte c’était pas la folie.

En attendant, c’est un Hayward en forme et prêt à jouer qui s’est confié à Joe Mussatto de The Oklahoman. Le joueur a profité du All-Star Break pour se remettre de quelques bobos et il est prêt à mettre un short ce soir face aux Clippers si Mark Daigneault le décide.

“Si on fait appel à moi, je serai prêt. “L’avantage pour moi c’est qu’après l’échange, j’ai eu une semaine et demie de plus, en raison de la pause, pour continuer à travailler. J’étais ici pendant la majeure partie du All-Star Break”.

Dur de savoir combien de minutes Hayward pourrait disputer ce soir face aux Angelinos. Du côté de Mark Daigneault, on opte pour le mystère. Jouera, jouera pas, le coach du Thunder ne veut pas dévoiler ses cartes.

“Il est prêt. Nous verrons quel rôle il jouera. Je ne vais pas annoncer mes rotations à ce stade”.

Si pour le Thunder, la présence d’Hayward peut s’avérer précieuse pour la course à la première place à l’Ouest et un potentiel run en Playoffs, pour le joueur l’idée est aussi de se montrer à son avantage puisqu’il sera libre de tout contrat le 1er juillet prochain. À bientôt 34 ans et vu son historique de blessures, un bon passage à OKC sera indispensable pour espérer signer un (dernier) deal juteux à la Free Agency.

Source texte : The Oklahoman