Chris Paul proche d’un retour avec les Warriors

Blessé à la main début janvier, Chris Paul n’a plus vu un bout de parquet depuis. Cette absence devrait rapidement arriver à son terme pour le Point God, dont le retour à la compétition avec les Warriors serait proche.

Il y a presque deux mois, on commençait le papier sur la blessure de CP3 en marquant : “mauvaise nouvelle numéro 624 pour les Warriors…”. Depuis, le mood a pas mal changé du côté de la Baie et c’est évidemment positif. 8 victoires sur les 10 derniers matchs et une bonne dynamique avant ce All-Star Break. Steve Kerr a franchi le pas en mettant Klay Thompson sur le banc en lieu et place de Podziemski. Gary Payton II est également de nouveau là. Jonathan Kuminga a – comme par magie – retrouvé son meilleur niveau et on retrouve une équipe solide.

Pour ajouter à cela, Chris Paul serait donc proche d’un retour ce qui donne encore plus d’options à cette équipe. Il a raté 17 matchs depuis sa fracture à la main et, s’il devrait encore y en avoir quelques uns, le bout du tunnel est là. Un retour qui se fera là où il a fini, c’est-à-dire en sortie de banc selon Steve Kerr himself.

Steve Kerr is excited to see CP3 & Klay off the bench together:

“We’re gonna get Chris Paul back, Chris Paul and Klay Thompson coming off the bench; that’s pretty good.” pic.twitter.com/vkqrmAEjLU

— CP3REGION (@cp3region) February 22, 2024

Si la fin de blessure est évidemment une bonne nouvelle, ça pose de nombreuses questions concernant les rotations. Steve Kerr n’a pas été irréprochable à ce sujet et il devra se dépatouiller avec son effectif du mieux qu’il peut. Problèmes de riche comme dirait Josman mais problèmes quand même. L’émergence de Podziemski ne date pas de la blessure de CiPiFruit mais ça a pourtant bien participé. Il ne faudrait pas que ça vienne l’entraver surtout que ça fonctionne très bien.

Combien de temps de jeu va être accordé au Point God ? Est-ce qu’il sera sur le terrain pour finir les matchs ? Les mi-distances seront-ils on point ? Autant d’interrogations dont il faudra encore un peu avant d’avoir les réponses puisque Chris Paul ne reviendra pas dès ce jeudi. Pas de date précise mais il devrait manquer les 3 premiers matchs avant d’être réévalué. Dans tous les cas, ce sera une bonne (ré)addition à ce groupe dans l’optique de la bataille pour les Playoffs.

Chris Paul was a full participant in practice, including five-on-five, Kerr says. The next step is the for training staff getting a feel for where his conditioning is.

Paul won’t play tomorrow, but “he’s close,” Kerr said.

— Kendra Andrews (@kendra__andrews) February 22, 2024

