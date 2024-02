La santé c’est la vie, un proverbe que les fans des Knicks connaissent par cœur tant les blessés sont nombreux à New York ces derniers temps. Mais bonne nouvelle dans le ciel gris de Gotham, Julius Randle devrait bientôt revenir sur les parquets !

Blessé à l’épaule droite depuis fin décembre, JVLIVS devait être absent pour deux ou trois semaines. On a un peu dépassé la date, mais selon les dernières infos les Knicks seraient plutôt optimistes à ce sujet. Le J sera bientôt réévalué et New York décidera s’il revient ou s’il passe par la case opération, mais pour l’instant, ça ne paraît pas être d’actualité.

Julius Randle’s progression while rehabbing his shoulder injury has left some within the Knicks “optimistic” and “excited” about the possibility of his eventual return.

Ian, @Krisplashed, and Brendan Brown with more on The Putback with @IanBegley: https://t.co/x2WiV2Qk6q pic.twitter.com/hblkzBkVfh

— Knicks Videos (@sny_knicks) February 15, 2024

Selon Ian Begley de SNY, l’ailier-fort des Knicks progresse bien et le All-Star Break va lui permettre de se soigner sans manquer de matchs. Julius Randle aurait discuté avec Tom Thibodeau avant que les Knicks ne partent pour jouer à Houston. Ce qui en ressort est – encore une fois – très positif puisque le coach a souligné la très bonne forme physique de Julo, ce qui facilite sa réintégration. Sa blessure soignée, il pourra revenir sur les terrains très rapidement. On l’espère pour lui, les fans et les ambitions de la franchise. L’album de SCH tourne cette saison à 26 points, 8,8 rebonds et 5 passes depuis le 29 décembre alors que ses pourcentages peuvent encore progresser.

Une très bonne nouvelle pour les Knickerbockers qui cumulent les blessures en ce moment. OG Anunoby, Donte DiVincenzo, Isaiah Hartenstein, Bojan Bogdanovic – et Mitchell Robinson depuis un moment – passent tous par l’infirmerie ces dernière ssemaines. Des bobos qui ont fortement entaché la dynamique new-yorkaise. En effet, le FC Jalen restait sur quinze victoires et deux défaites depuis le nouvel an, avant cette avalanche de blessés. Une victoire en six matchs depuis, parce que Jalen Brunson ne peut pas tout faire tout seul. Autre bonne fortune, la plupart des blessés devraient revenir pour jouer les Sixers le 22 février. Au complet ou presque, enfin, pour arriver lancé en Playoffs !

Source texte : Ian Besley, SNY