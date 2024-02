Dernier Top 10 avant le All-Star Weekend et on part ce matin du côté de Memphis, Salt Lake City et Portland pour voir ce qu’il s’est passé de ,plus spectaculaire dans les trois matchs de la nuit !

Face aux Bucks, les Grizzlies ont été tellement surprenant que Santi Aldama a même fait semblant de shooter. Alors que c’était une passe.

On fait tout un pataquès du tir de Brandin Podziemski, alors que la vraie dinguerie de cette action, bah c’est la passe.

Depuis quelques semaines GG Jackson porte très bien son prénom, et on vous promet qu’on va refaire cette vanne à maintes reprises.

Plus loin le alley-oop Steph, plus loin.

On ne fait absolument pas tout un pataquès de ce tir de Bobby Portis, fort heureusement.

Voilà exactement ce pourquoi Gary Payton II est si important aux Warriors.

Giannis Antetokounmpo a tout donné à Memphis, mais difficile de l’emporter avec Damien Billard à la mène.

La polyvalence et le move global de Jaden McDaniels fait qu’on ne parlera pas trop de la finition de cette action.

Brook Lopez qui postérise… pas grand monde, promis un jour on s’occupera personnellement de faire ce Top 10 tous les matins.