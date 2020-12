NBA Top 10 : Stephen Curry est bien de retour, juste dommage qu’il enchaîne les raclées

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui à l’honneur des blowouts de nombreux petits cadeaux délivrés sur les différents parquets.

#10 : c’est Noël, alors autant se faire un kiff. James Johnson lâche une passe entre les jambes à Tim Hardaway Jr., et derrière ça fait ficelle du parking.

#9 : defense to offense. Michael Porter Jr. montre qu’il peut être utile en défense en provoquant un turnover, et la récompense c’est un dunk en solo de l’autre côté du terrain.

#8 : non, tous les coéquipiers de Steph Curry ne sont pas à chier. La preuve, le sniper échange avec le rookie James Wiseman, qui conclut en force face aux Bucks.

#7 : buzzer beater time. Kyle Kuzma envoie une bombe du parking juste avant la pause, tout ça dans la tronche de Luka Doncic. Joyeux Noël.

#6 : Brandon Ingram prend Maurice Harkless en un-contre-un. Rectification, Brandon Ingram s’amuse avec Maurice Harkless en un-contre-un.

#5 : dans le même style, Steph Curry fait danser Jrue Holiday, qui est juste l’un des meilleurs défenseurs de la NBA. Welcome back Steph.

#4 : DeAndre Jordan n’évolue plus à Lob City, il a 32 ans, mais il peut toujours conclure un alley-oop avec autorité. Son copain Kyrie Irving balance la balle dans les airs, Dede fait le reste.

#3 : encore du Steph, cette fois-ci avec un missile from wayy downtown. On croirait presque que les Warriors ont gagné grâce à Curry. Mais non, ils ont pris 40 points dans la bouche.

#2 : Goran Dragic fait joujou avec toute l’équipe des Pelicans, spécial dédicace à Lonzo Ball.

#1 : Jayson « Kobe » Tatum.

Allez, on a fait le tour, et pour les images c’est juste en dessous y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et joyeux Noël.