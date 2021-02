NBA Top 10 : Stephen Curry lâche un missile du logo, et nous offre même un cours de shimmy dance en bonus

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un Stephen Curry qui nous propose son plus beau shimmy.

#10 : quand Zach LaVine est dans le Top 10, habituellement c’est pour lâcher un gros tomar. Pas cette fois, car Chuma Okeke a dit non.

#9 : aujourd’hui, c’est le Super Bowl, alors LeBron James s’est transformé en Tom Brady pour trouver Talen Horton-Tucker.

#8 : Zion Williamson au contre, Lonzo Ball au alley-oop, c’est validé !

#7 : le papi qui sert le rookie. En contre-attaque, Patty Mills donne une offrande à Devin Vassell, qui s’occupe du reste.

#6 : Giannis Antetokounmpo en mode Greek Freak, on a l’habitude, les Cavaliers aussi.

#5 : Chris Boucher découpe le rookie des Hawks Onyeka Okongwu, bienvenue en NBA petit.

#4 : on reste à Atlanta, et comme souvent à Atlanta, c’est Trae Young qui fait le show. Missile du parking, Bang !

#3 : notre Sekou Doumbouya national a rencontré Anthony Davis cette nuit. Cela ne s’est pas très bien passé.

#2 : Stephen Curry, logo, ficelle, célébration.

#1 : Hassan Whiteside n’est pas connu pour être un monstre d’intensité, mais quand il s’agit de bâcher l’adversaire, y’a du monde.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.