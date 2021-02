Le pari spécial NBA Sunday : 315€ à gagner en misant sur un Devin Booker performant dans une victoire des Suns

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 7 février, c’est un programme particulier que nous offre la NBA. Pour cause de Superbowl, toutes les rencontres du jour auront lieux à des heures très européennes, de 19h à 21h. Nous aurons tout de même cinq beaux matchs à nous mettre sous la dent et donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

19h00 : Knicks (2,80) – Heat (1,43)

19h00 : Hornets (2,00) – Wizards (1,83)

19h00 : Pacers (2,80) – Jazz (1,55)

20h00 : Suns (1,67) – Celtics (2,30)

21h00 : Clippers (1,26) – Kings (4,60)

Le pari qu’on sent bien

Devin Booker marque au moins 20 points ET les Suns gagnent contre Boston (2,10) : même si les Celtics ont énormément de ressources et peuvent s’appuyer sur un très bon collectif, en l’absence de Marcus Smart et de Jaylen Brown, les Suns sont les favoris de la rencontre de ce soir. Il ne faut pas pour autant croire que la victoire des Cactus est acquise d’avance mais on est en droit d’y croire raisonnablement. Donc on mise sur le favori d’un côté et de l’autre sur 20 points de la part d’un joueur qui tourne à 23,1 depuis le début de saison et qui n’aura pas en face de lui les meilleurs défenseurs possibles de Boston. Cote à 2,10 au final !

Le combiné à tenter

Les Clippers battent les Kings et le Jazz gagne à Indiana (1,95) : oui, les Kings sont en forme (six victoires en sept matchs), mais un déplacement chez les Clippers, en back-to-back qui plus est, disons que ça sent bon la fin de série. Même si l’équipe de Los Angeles sera privée de Paul George, il reste un certain Kawhi Leonard et après la défaite à la maison contre les Celtics, on peut compter sur lui pour remettre les pendules à l’heure ce dimanche. Ensuite, on voit bien le Jazz poursuivre sur sa folle dynamique à Indiana. 14 victoires en 15 matchs, difficile de faire mieux, tandis que les Pacers sont vraiment dans le dur actuellement (quatre défaites en cinq matchs), à l’image de Domantas Sabonis qui reste sur un non-match face aux Pelicans.

Une petite folie pour finir ?

Bradley Beal va avoir au moins 25 points ET 5 rebonds ET 5 passes décisives (4,00) : les stats moyennes de Bradley Beal depuis le début de saison : 33,3 points, 5 rebonds, 4,6 passes décisives. En gros, si Beal propose les 5 caviars, le reste a de belles chances d’être là aussi.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

