Preview de la soirée NBA : 100% des matchs en prime time, zéro excuse à sortir au patron demain

Seulement cinq matchs au programme de ce dimanche NBA mais une soirée que vous pourrez vivre en intégralité à des horaires raisonnables et ça, c’est pas une mince affaire. On se pose tranquillement à l’heure de l’apéro devant la balle orange et on espère que les joueurs auront digéré leur burger du midi.

Après une bonne grosse nuit de folie, la NBA reprend son souffle avec « juste » cinq matchs. Cela commence dès 19h et la rencontre la plus tardive est à 21h, c’est pas demain la veille que vous reverrez ça.

19h00 : Hornets – Wizards : match entre deux équipes qui aimeraient accrocher les Playoffs à l’Est ou au moins le Play-in. (même si Washington est déjà un peu largué) A défaut de viser les premières places, les deux équipes pourront au moins nous offrir du spectacle. LaMelo Ball aura l’occasion de nous montrer ses skills face à un Russell Westbrook frais et dispo après sa nuit off contre le Heat. Match offensif à prévoir entre deux équipes qui acceptent volontiers de courir (Wizards premiers en PACE, Charlotte 16ème).

19h00 : Pacers – Jazz : Si ce match était en 2020, on aurait probablement écrit match défensif à prévoir surtout que les Pacers étaient encore une darling de ce côté du parquet. Après le départ de Nate McMillan vers Atlanta, Indiana est devenue une défense middle bonifiée par l’excellent taf de Myles Turner alors que le Jazz continue de faire le boulot dans sa moitié de terrain. On prépare les bulletins pour le DPOY avec le duel Turner-Gobert dans la peinture et on scrutera également le poste 1 où Donovan Mitchell, privé de Mike Conley, devra se coltiner un très bon Malcolm Brogdon.

Mike Conley won't play Sunday vs the Pacers. Indiana is 12-11 and in 5th place in the East. They'd be 11th in the West with that record. pic.twitter.com/g3DIENSq4A — David James (@DavidDJJames) February 7, 2021

19h00 : Knicks – Heat : en attendant l’arrivée probable de Derrick Rose pour donner plus de consistance aux anciens TimberBulls, on se matera un match un peu vintage qui sent bon les années 90 et les gros duels en Playoffs. Forts de leur septième place et avec une bonne série en cours (2 victoires de rang), les Knicks partent légèrement favoris face à un Heat qui cherche toujours à panser ses plaies. Ce soir encore, c’est Goran Dragic, Avery Bradley mais aussi Moe Harkless et Meyers Leonard qui manqueront à l’appel alors que Jimmy Butler sera lui en tenue.

20h00 : Suns – Celtics : au moment où vous passerez à table, trois matchs sur cinq seront déjà bien entamés mais il serait dommage d’attaquer les hors-d’œuvre sans jeter un coup d’œil à ce Suns-Celtics qui aurait eu une excellente saveur en 2010. Plus de Steve Nash ni de KG mais un duo Booker-Tatum qui pourrait enchanter une bonne partie de nos nuits sur la prochaine décennie. L’ancien padawan de Kobe va avoir du taf ce soir car il devra faire sans Jaylen Brown ni Marcus Smart pour gérer Chris Paul and co. On espère que Kemba Walker va activer le mode Texas Ranger pour lui filer un coup de main.

Boston Celtics: Jaylen Brown ruled out of Celtics vs. Suns matchup https://t.co/WAXHW352ds — BasketAnalytics.net (@BasketAnalytic1) February 7, 2021

21h00 : Clippers – Kings : Sacramento est une des équipes en forme en ce moment et, après Denver cette nuit, ils ajouteraient bien les Clippers au tableau de chasse. Point positif pour eux, ni Paul George ni Pat Beverley ne seront de la partie, point négatif, c’est souvent dans ces moments-là que Kawhi Leonard sort ses prestations les plus fats. Il faudra aussi gérer la fatigue d’un back-to-back après un match qui ne s’est pas joué à grand chose (Fox, Hield et Barnes ont joué 39 minutes cette nuit). Un derby de L.A pour finir une soirée NBA, on a envie de dire why not même si on mettrait bien un peu de gold à côté du purple sur le maillot de la seconde équipe.

Hi Hello, As expected, Paul George is OUT tomorrow. Patrick Beverley is also OUT against the Kings. Try to have a nice day! — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) February 7, 2021

Voilà pour la preview de cette soirée NBA à l’heure européenne ! Cinq matchs à mater avant minuit et la garantie d’être frais au matin pour aller raconter tout ça devant la machine à café. Avis aux retardataires, vous n’aurez aucune excuse.