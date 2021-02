Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et un LeBron James qui nous a fait veiller jusqu’à très (trop) tard

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Le retour raté de Carmelo Anthony au Garden, une nouvelle perf all-time (mais insuffisante) de Nikola Jokic, les Sixers qui battent les Rockets de Brooklyn, Maxi Kleber qui départage Luka Doncic et Stephen Curry… et LeBron James qui nous amène le petit-dèj à la maison à plus de sept heures du matin.

– Les rencontres de la nuit

Blazers-Knicks : 99-110

Nuggets-Kings : 114-119

Bulls-Magic : 118-92

Nets-Sixers : 108-124

Raptors-Hawks : 121-132

Bucks-Cavaliers : 124-99

Spurs-Rockets : 111-106

Timberwolves-Thunder : 118-120

Warriors-Mavericks : 132-134

Grizzlies-Pelicans : 109-118

Pistons-Lakers : 129-135

– Ce qu’il fallait retenir

– Le Top Pick en TTFL : Nikola Jokic

– Le Classement

– Le programme du soir

19h : Pacers-Jazz

19h : Knicks-Heat

19h : Hornets-Wizards

20h : Suns-Celtics

21h : Clippers-Kings

Voilà c’est fini pour aujourd’hui mais on se retrouve demain en sortant du lit. Une nouvelle nuit de NBA au compteur et quelques belles histoires à raconter à nos copains à la pause déjeuner et en attendant… c’est l’heure d’aller dormir un coup, ou pas.