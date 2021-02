Un Luka Doncic record domine un Stephen Curry en plein effort : un match qui ne pouvait que se terminer par un shoot de… bah Maxi Kleber

C’est le genre de nuit dont on se souviendra un long moment, tant la mélodie fut douce, tant ses principaux acteurs semblaient sur la planère Perfectus, tant le basket est alors élevé au rang d’art suprême. Luka Doncic d’un côté, sa bouille d’ado mal dégrossi et ses mains pétries de talent, Stephen Curry de l’autre, son protège-dents énervant, ses chevilles divines et son poignet de feu. Au final ? Des records qui tombent ou qui menacent de tomber, et la décision faite dans les toutes dernières secondes grâce à un… Allemand aux joues de hamster et au nom de sandwich du McDo. Comme quoi, la logique.

Il l’avait déjà fait deux fois, et c’est donc ce matin un troisième match à 42 points en carrière pour Luka Doncic. 42 points mais pas que, 42 points accompagnés de 7 rebonds, de 11 passes, de 7 ballons perdus, de 48 sourires et surtout du dernier de la soirée, évidemment le plus important. En face ? Stephen Curry aura tout tenté, mais genre tout, tout, tout comme dans les chansons de Lara Fabian ou de Pierre Perret. 30 pions à la mi-temps et… 57 au final, okidoki comme disent les boomers. Une belle réaction de la part des Mavs après la branlée reçue l’avant-veille de la main des mêmes Warriors et d’un Kelly Oubre Jr. sur une autre planète, et un duel qui rentre en tout cas dans le grand livre de ceux qui auront au final rythmé cette drôle de saison 2020-21. Longtemps on aura pensé que les 14 bombes de Klay Thompson tomberaient cette nuit, et peut-être même que ça aurait poussé le bavard Klay à la fermer un peu, sur le tard on aura également cru que le career high de Luka Doncic tomberait avant le lever du jour, mais finalement les deux hommes s’en tiendront à deux feuilles de stats minimalistes, on vous laisse juger par vous-même.

Stephen Curry : 57 points à 19/31 au tir dont 11/19 du parking et 8/8 au lancer, 5 passes et 2 steals

Luka Doncic : 42 points à 12/23 dont 7/12 du parking et 11/14 au lancer, 7 rebonds et 11 passes

Sympa le bras de fer, une succession de bombinettes envoyées de bien trop loin, et si côté Mavs Tim Hardaway Jr. préférait envoyer des saucissons et que pour les Dubs Draymond Green nous sortait sa spéciale avec 6 rebonds, 15 passes, 6 steals, 4 contres, 7 balles perdues et… 2 points, ce sera finalement Luka Doncic Stephen Curry Kristaps Porzingis Andrew Wiggins Dirk Nowitzki Baron Davis Maxi Kleber qui délivrera les Mavs à quelques secondes de la fin seulement, profitant d’une prise à deux sur SuperLuka pour s’offrir le temps de dégainer dans le corner malgré l’arrivée de Draymo,d Green qui ne peut pas non plus tout faire. Une fin étrange mais parfaite pour un match incroyable de bout en bout, offrant parfois des défenses semblables à une grimace de Casper mais offrant surtout une double mixtape entre deux des joueurs les plus dingues à voir jouer sur la planète, pile entre Kyrie Irving et Alain Koffi.

Victoire de Dallas, une win essentielle pour une franchise qui a besoin de se redonner confiance, mais un avis de recherche lancé après la disparition de la tête de Maxi Kleber, aperçue pour la dernière fois entre les mains de Boban Marjanovic. Steph Curry ? Il a donc marqué 57 points sans pour autant faire gagner son équipe, heureusement qu’on a lu partout que c’est Luka Doncic qui était trop seul cette saison.