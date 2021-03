Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et des Lakers qui vont devoir très vite partir en thalasso pour se retaper

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? T.J. McConnell dans l’histoire des gentlemen cambrioleurs, Joel Embiid et les Sixers qui frappent fort, les Pistons qui ont de la ressource, James Harden de retour dans son ancienne baraque à frites, Damian Lillard plus clutch que Stephen Curry et les Lakers qui respirent de plus en plus fort.

Cavs-Pacers : 111-114

Sixers-Jazz : 131-123

Raptors-Pistons : 105-129

Rockets-Nets : 114-132

Magic-Hawks : 112-114

Wolves-Hornets : 102-135

Pelicans-Bulls : 124-128

Mavs-Thunder : 87-78

Blazers-Warriors : 108-106

Kings-Lakers : 123-120

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit

Moi aussi j’ai senti l’odeur de javel qui émane des chasubles EPS, enfin lavés après 7 trimestres de suite sans nettoyage. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2021

L’accueil des fans de Houston pour Harden à l’introduction des joueurs. https://t.co/tdPggiy1Wq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2021

La vidéo des Rockets en hommage à James Harden 💔pic.twitter.com/6YrCS4MUDs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2021

TJ McConnell est sur les bases d’un triple double. 8 points

6 passes

9 INTERCEPTIONS C’EST LA MI-TEMPS. LA MI-TEMPS…!!! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2021

Autre record all time potentiel en NBA ce soir : Les Pacers ont 6 REBONDS À LA MI-TEMPS……. …. le plus petit total sur un match est de 17 rebonds. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2021

Mais tu veux faire QUOI… c’est un buffle ce mec. pic.twitter.com/013DZV2Ahx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2021

TRIPLE DOUBLE POUR TJ MCCONNELL : 16 POINTS

13 PASSES

10 INTERCEPTIONS 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2021

Nuit historique donc pour les Pistons puisque Dennis Smith Jr (10 points, 10 rebonds, 11 passes) et Mason Plumlee (14 points, 11 rebonds, 10 passes), finissent tous les deux en triple double. Comme annoncé. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2021

JOEL EMBIID TROP CLUTCH !!!!!pic.twitter.com/yyDSonUZpM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2021

40 points

19 rebonds

3 passes

Victoire contre Utah pic.twitter.com/fnh4w0Gs0f — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2021

29 points, 10 rebonds et 14 passes pour Harden ce soir, de retour à Houston. 13, son numéro qui sera retiré. 13, le nombre de défaites consécutives pour les Rockets. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Joel Embiid

– Les rencontres de la nuit prochaine :

Celtics-Raptors

Wizards-Clippers

Knicks-Pistons

Pacers-Nuggets

Grizzlies-Bucks

Pelicans-Heat

Spurs-Thunder

Blazers-Kings

Suns-Warriors

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et dix matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !