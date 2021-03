Mason Plumlee et Dennis Smith Jr. doublent triple-doublent : si tu as compris cette phrase, c’est que tu connais la force du mercredi en NBA

Doit-on dire LE Covid ou LA Covid ? Ne devrions pas plutôt dire… LES Covid ? Du fait des nombreux variants naissant ça et là depuis des mois ? Variant comme le niveau de Rajon Rondo entre la saison régulière et les Playoffs ? Ce début d’introduction n’a ni queue ni tête mais la transition est néanmoins parfaite car ce Pistons-Raptors n’avait cette nuit, lui non plus, ni l’un ni l’autre, comme une bonne partie de cette nuit de NBA d’ailleurs.

Les Covid pouvant pour le coup très bien être le sous-titre de ce récap puisque les Raptors se présentaient de nouveau au monde démunis d’une grande partie de leur roster, Pascal Siakam, Fred VanVleet, OG Anunoby, Malachi Flynn, Patrick McCaw, Nick Nurse et la moitié de son staff ayant apparemment participé à une teuf clandestine et étant au repos forcé pour cause de protocole sanitaire. En face ? Jerami Grant a mal aux quadriceps, Delon Wright et Josh Jackson sont également absents, Derrick Rose est parti, Blake Griffin a mal à son basket, Killian Hayes essaie d’oublier sa saison rookie et Ben Wallace est à la retraite, ce tout donnant lieu à une opposition dont les héros ne seront pas ceux auxquels on s’attendait.

Honneur aux perdants pour commencer, histoire de ne pas être logique. Un trio Norman Powell / Kyle Lowry / Aron Baynes solide en début de match, trio qui se transformera en duo au deuxième quart après le départ pour l’armée d’Aron Baynes, duo qui se transformera en Uno en deuxième mi-temps après le départ pour la cantoche de Kyle Lowry. Norman Powell qui validera un nouveau très gros match avec 36 points au final, mais en NBA une équipe drivée par un Norman Powell esseulé est une équipe qui perd, même contre un adversaire qui utilise Deividas Sirvydis, rookie lituanien et officiel prétendant à la place de blase le plus dur à écrire dans l’équipe, collé dans les basques de Sviatoslav Mykhailiuk. Les Pistons qui auront en tout cas bien profité de l’absence des cadres de Tampa/Toronto, et des joueurs qui auront profité de ce drôle de match pour se montrer. Attention les yeux, le paragraphe suivant est coté à 50 000/1 sur Parions Sports.

25 points pour Wayne Ellington, à 8/11 du parking, une marque assurée quasiment à la… mi-temps, parce que c’est quand même incroyable d’imaginer Wayne Ellington scorer 50 pions dans un match en 2021. 20/3/5/2 pour Rodney McGruder, et probablement un SMS envoyé dans la foulée à Klay Thompson et Draymond Green, ces jaloux. 20/4/7 à 8/11 pour le rookie Saben Lee, ça promet pour le retour de Killian Hayes. Les deux héros de la nuit ? Ces messieurs Dennis Smith Jr. et Mason Plumlee, tout deux auteurs d’un triple-double dans le même match, la quatorzième performance de cet acabit dans toute l’histoire de la NBA. 10/12/11/3 pour DSJ, 14/11/10 pour le membre éminent de Team USA, son deuxième TD de la saison d’ailleurs, et globalement une performance collective incroyable des Pistyons, auteurs cette nuit d’une foiche quasi parfaite à 40 passes décisives pour 48 paniers marqués.

Triple-Double France vous souhaite une bonne fin de nuit et bon courage à ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler. Si Mason Plumlee et Dennis Smith ont fait un triple-double dans la même équipe, lors du même match, alors vous pouvez tous décrocher les étoiles dans votre vie. — Triple-Double France (@DetPistonsFR) March 4, 2021

Le genre de papier rédigé à 5h40 du matin qui nous donne envie d’aimer la vie encore un peu plus, et on a du coup très hâte de se retrouver pour évoquer avec vous les 47 points de Moritz Wagner ou le prochain game winner de Juan Toscano-Anderson. Manquerait plus que T.J. McConnell nous tape un triple-double avec les steals et ce serait le pompon.

