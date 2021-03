T.J. McConnell valide un triple double historique : 9 interceptions à la mi-temps, 16/13/10 au final, tu t’y attendais pas à celle-là hein

La NBA nous réserve décidément de belles surprises cette saison et quoi de mieux pour débuter le mois de mars qu’un nouveau record all-time puisque… T.J. McConnell (???) a battu le record du plus grand nombre… d’interceptions (???) en… une mi-temps (???) avec… 9 (???), record réalisé lors de la première mi-temps face aux Cavs, lors d’un match débuté sur… le banc. A noter que dans le même temps les Pacers avaient pour leur part battu le record du plus… faible nombre de rebond capté en une mi-temps avec… 6. Deux salles, deux ambiances, on a bien ri quand même.

T.J McConnell a fait honneur cette nuit à son statut de deuxième meilleur intercepteur de la Ligue en battant un record incroyable. Tel un ninja, le meneur est sorti du banc et a déployé ses mains voleuses pour réaliser neuf interceptions en première mi-temps, on répète, NEUF interceptions en 18 minutes soit, selon un calcul à la Jamy Gourmaud, une interception toutes les deux minutes. Une performance tout simplement inimaginable et comme vous vous en doutez c’est donc un nouveau record NBA puisque personne n’avait réalisé autant de steals en si peu de temps dans toute l’histoire de notre ligue préférée. A ce moment-là la Toile s’enflamme et T.J a alors 24 minutes devant lui pour ajouter deux interceptions pour égaler le record all-time et trois pour le battre, un record vieux de 45 ans établi par Larry Kenon en 1976. Malheureusement pour l’ancien Sixer, il sera trop court et n’inscrira finalement pas son nom dans deux pages différentes des livres d’histoires. Pas tout à fait exact d’ailleurs, puisqu’avec une steal en deuxième mi-temps il portera son total à 10, auquel il ajoutera 16 points et 13 passes décisives et, bonus track parce que l’ami a décidé d’être divin ce soir, un joli 8/8 au tir. Une ligne de stats de grand malade qui lui permet de devenir le premier joueur depuis 1998 et un certain Mookie Blaylock à réaliser un triple-double avec les points, les passes et les interceptions. Y’a plus dégueu comme match, et même si Teejay a échoué à aller chercher le record, sa performance a permis aux siens de repartir avec la victoire puisqu’il a notamment converti sa dixième et dernière steal dans le money time alors que les Cavs avaient la balle et l’occasion d’égaliser ou de passer devant grâce à un tir de loin. Mais non, il y avait un octopus en face et Collin Sexton s’est de nouveau fait avoir, permettant à Malcolm Brogdon de partir seul en contre attaque pour inscrire un lay-up facile et aux Pacers de prendre quatre points d’avance à une minute de la fin. Les Cavs ne reviendront pas et échoueront à conclure un match où ils avaient pourtant mené de 19 points dans le troisième quart-temps. Un petit choke qui gâche la nouvelle grosse performance de Collin Sexton (32 points et 10 passes) et celle de Dean Wade (17 points à 6/9) au tir. Mais quand on est coupable de 25 pertes de balle il devient tout de suite plus difficile de garder son avance et sur ce coup-là Cleveland a manqué d’expérience et de professionnalisme pour pouvoir l’emporter.

🚨 T.J. McConnell sets an NBA RECORD with 9 steals in a half! 🚨 The record for a full game is 11. pic.twitter.com/O0ctYizMmc — NBA (@NBA) March 4, 2021

Eh ! Attendez ! Ne partez pas ! C’est pas fini ! Autre record dont nous vous parlions un peu plus haut et si le premier peut rendre la famille de McConnell fière, ce sera moins le cas pour le second. L’Etat d’Indiana peut ce matin avoir honte puisque leur équipe a battu cette nuit un record de nullité en ne captant que… 6 rebonds en première mi-temps. Vous avez bien lu, SIX rebonds. Une anomalie quand on sait que Domantas Sabonis et Myles Turner captent par exemple 17,5 rebonds en moyenne par soir mais voilà, il faut croire que Jarrett Allen et Javale McGee font plus peur que prévu dans les raquettes NBA et les Cavs n’ont donc laissé que les miettes à ces pauvres Pacers en première mi-temps. Rassurez vous, les hommes de Nate Bjorkgren ont du se prendre de vilaines claques dans le vestiaire à la mi-temps et finiront le match avec 32 rebonds captés, loin du piètre record de 17 rebonds pris en une rencontre par les Nets de Paul Pierce et Kevin Garnett en 2014.

T.J McConnell est un grand fou et vient donc d’exploser le record d’interceptions en une mi-temps avec 9 ! Le mec à le même physique que toi et moi mais claque des triples-doubles qu’on n’avait pas vu depuis 1998, tout va bien en NBA, le mercredi est toujours synonyme de grand n’importe quoi mais, finalement, est-ce que ce ne serait pas ce genre de nuit qu’on préfère ? Spoiler : si.