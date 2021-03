Preview de la soirée NBA : affiche XXL entre les Sixers et le Jazz, qui sera le patron de la NBA ?

Il va s’en passer des choses durant cette soirée NBA. À 1h du mat’, vous aurez une affiche de rêve entre les Sixers, premiers de l’Est, et le Jazz, premier de l’Ouest. Aucune excuse pour rater ce match, soyez au rendez-vous, c’est le genre de rencontre de saison régulière à ne pas rater. Et ce sera le premier événement d’une soirée NBA très riche. Demandez le programme !

Duel au sommet de la NBA entre les Sixers de Joel Embiid et le Jazz de Rudy Gobert, les retrouvailles de James Harden avec Houston, les Lakers orphelins de LeBron James pour la première fois de la saison, une équipe de Toronto décimée pour affronter les Pistons. Va y avoir de l’action !

1h00 : Cavaliers – Pacers : que c’est compliqué pour les Pacers en ce moment. Une série de quatre défaites, trois victoires seulement sur les dix derniers matchs et une neuvième place pas très jolie au classement. Il faudra profiter de la faiblesse relative de cette équipe des Cavs pour se refaire la cerise, même si Cleveland reste sur quatre victoires tout de même. À noter que Domantas Sabonis est incertain côté Indiana, tout comme Jeremy Lamb et Doug McDermott, tandis que Cleveland ne compte aucun nouvel absent.

1h00 : Sixers – Jazz : on ne vous en voudra pas si vous zappez le Cavs – Pacers pour ce match. Bien au contraire, vous assisterez à ce qu’il se fait de mieux en NBA en ce début de saison. Une opposition entre les deux big men Rudy Gobert et Joel Embiid, et entre deux backcourts de qualité dans lesquels on retrouvera Donovan Mitchell d’un côté et Ben Simmons de l’autre. Seul Tobias Harris est questionable pour ce soir.

1h00 : Raptors – Pistons : ce sera un match particulier pour Toronto ce soir. Les Raptors devront se passer de cinq joueurs pour cause de protocole sanitaire, dont trois titulaires. Fred VanVleet, OG Anunoby et Pascal Siakam seront en effet absents du rendez-vous, en plus de Patrick McCaw et Malachi Flynn. Même le coach Nick Nurse devra laisser sa place. Côté Pistons, toujours pas de Delon Wright, et Jerami Grant est questionable.

1h30 : Rockets – Nets : gros rendez-vous avec le retour de James Harden au Toyota Center et sous une autre tunique. Sortez les violons, les fans des Rockets auront leur larmichette à l’œil. Et vu les tendances des deux équipes et la forme du Barbu, on risque d’assister à une boucherie, avec possiblement un Harden en mode triple-double. Des retrouvailles très spéciales en somme. Chez les Rockets, Eric Gordon et Danuel House sont questionable et Christian Wood ne sera toujours pas là. Idem pour David Nwaba, blessé au poignet. Pour les Nets, Timothé Luwawu-Cabarrot et Jeff Green ne feront pas leur retour ce soir non plus.

2h00 : Timberwolves – Hornets : le coup de gueule de Ricky Rubio fera-t-il effet ? Subissant des blowouts à la pelle, les Wolves sont devenus la risée de la Ligue et les Hornets pourraient en tirer profit. Difficile d’espérer une issue positive pour les Loups, sauf bien sûr en cas de déclic venu subitement du côté de Karl-Anthony Towns et ses collègues. Pour Charlotte, toujours pas de Devonte’ Graham, en plus de la probable absence de Cody Zeller. Par contre, Gordon Hayward devrait être opérationnel. Pour les Wolves, Malik Beasley est toujours suspendu et D’Angelo Russell blessé.

2h00 : Magic – Hawks : si le changement de coach du côté des Wolves n’a pas l’air de fonctionner, c’est tout l’inverse pour les Hawks. Les hommes de Nate McMillan ont obtenu une victoire convaincante face au Heat pour la première de Nate. Le mieux pour eux serait donc de conclure cette petite tournée floridienne par une victoire contre le Magic, avant-dernier de l’Est et toujours privé de plusieurs éléments importants (Aaron Gordon notamment). Les Hawks se présenteront eux sans Cam Reddish, De’Andre Hunter et possiblement Clint Capela.

2h00 : Pelicans – Bulls : une confrontation équilibrée entre ces deux équipes qui ne veulent pas décrocher de la course aux Playoffs dans leur conférence respective. Déjà opposées il y a trois semaines, c’était Chicago qui avait remporté la mise. Une belle occasion de revanche pour Zion Williamson et ses potes qui ont récemment gagné une confrontation de taille face au Jazz. Aucune absence à déplorer d’ailleurs pour cette équipe. Les Bulls comptent eux toujours les mêmes absents (Otto Porter Jr. et Lauri Markkanen notamment) mais aucune ne s’est ajoutée.

2h30 : Mavericks – Thunder : opposés à une équipe d’Oklahoma City jamais facile à jouer, les Mavericks voudront maintenir leur bonne dynamique actuelle pour continuer leur ascension en vue d’une qualification en Playoffs. Sans George Hill ni Hamidou Diallo, on verra peut-être de nouveau un Théo Maledon en grande forme pour aider OKC à créer la surprise. D’autant plus qu’en face, les Mavericks ont noté le nom de Luka Doncic sur la liste des joueurs très incertains à cause de douleurs au dos.

4h00 : Kings – Lakers : même si on parle de deux équipes diamétralement opposées au classement, cette affiche est toujours électrique. Coup de tonnerre, LeBron James, mis au repos, ne sera pas de la partie. Une première cette saison. Les Angelinos se présenteront non seulement sans le King ni Anthony Davis, mais possiblement aussi sans Kyle Kuzma, Marc Gasol, et Alex Caruso. Une aubaine pour Sacramento qui est en manque cruel de victoires ces derniers temps, et qui pourrait toujours s’enorgueillir d’un succès face à son rival californien. Tyrese Haliburton, tout juste élu rookie du mois à l’Ouest, ne prendra pas part à la rencontre pour cause d’une douleur au mollet.

Lakers’ LeBron James will sit out his first game of the season on Wednesday at the Sacramento Kings on the back-to-back, sources tell @TheAthletic @Stadium. The absence won’t impact his All-Star Game appearance Sunday in Atlanta. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 3, 2021

4h00 : Blazers – Warriors : cette soirée NBA se conclura en beauté avec une affiche alléchante entre les Blazers de Damian Lillard et les Warriors de Stephen Curry. Une opposition entre deux des meilleurs snipers de la Ligue, et entre deux équipes au coude-à-coude dans la deuxième partie du Top 8 à l’Ouest. L’enjeu de cette rencontre sera donc majeur. Toujours pas de C.J. McCollum pour assister Dame (ni de Jusuf Nurkic, de Zach Collins et de Harry Giles), tandis que les Warriors seront peut-être privés de Kelly Oubre Jr., touché au poignet.

On vous donne rendez-vous aux alentours de 1h du matin pour attaquer ensemble ce qui devrait encore être une superbe nuit de basket. Allez… café !

