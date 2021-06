Preview de la soirée NBA : 2 matchs, 2 possibilités de finir ou de nous offrir des Game 7 ce week-end

La soirée de mercredi a été agitée avec deux coups de théâtre dans le Game 5 des deux séries que nous retrouvons ce soir. D’un côté, les Hawks ont renversé les Sixers après avoir accusé jusqu’à 26 points de retard à Philadelphie. De l’autre, les Clippers sont allés chercher une victoire inattendue chez le Jazz. Ce soir, on prend les mêmes et on recommence.

1h30 : Hawks – Sixers : c’est l’histoire de l’un des plus beaux chokes de l’histoire, le troisième plus gros comeback depuis 25 ans. Philly avait bien démarré mais la deuxième mi-temps, surtout le dernier quart-temps, était juste misérables et les Hawks sont vaillamment revenus pour braquer, avec du mérite finalement, le Wells Fargo Center. Trae Young a été fabuleux (39 points, 7 passes), comme depuis le début de ces Playoffs et ne semble pas avoir besoin de faire une pause au pit stop. Joel Embiid (37 points, 13 rebonds, 5 passes) et Seth Curry (36 points, 7 rebonds) ont été très bons et ont surtout été les seuls Sixers a marquer un vrai panier en deuxième mi-temps. Atlanta a donc les choses en main pour conclure cette série chez eux, à la State Farm Arena, alors que Philly est dos au mur et c’est win or go home pour eux. Jojo est questionable, comme depuis le début de cette série et depuis les quatre dernières années, à cause de son genou droit mais comme dirait Deen Burbigo : « Même sous fatigue colossale on n’pratique que l’sale ». Ben Simmons lui n’a aucune blessure mais était totalement absent lors de la deuxième mi-temps. Doc Rivers n’a, comme à son habitude, pas su contrôler ses joueurs et gagner ce match qui était presque tout cuit. Il faut espérer que dans la situation inverse il saura trouver les mots et les systèmes pour que Philadelphie ne joue pas comme dans le quatrième quart-temps cette nuit.

4h : Clippers – Jazz : Alors là si quelqu’un voyait les Clippers s’imposer à la Vivint Smart Home Arena sans Kawhi Leonard lors du Game 5, qu’il ou elle lâche son adresse mail en commentaires et tous ses prochains paris sportifs prévus. Les Clips seront toujours privés du Klaw pour leur match à la maison, une maison qui sera, roulement de tambour… COMPLÈTE ! Le Staples Center pourra accueillir ses 19 060 supporters pour essayer de pousser L.A. à finir cette série dès à présent. Vont-ils faire preuve de mental comme pendant ces Playoffs ou vont-ils retomber dans leurs vices de Los Angeles Chokers ? Paul George va devoir nous refaire une performance XXXL supplément barquette de frites puisque c’est grâce à ses 37 points, et aux 25 de Morris Sr. et 22 de Reggie Jackson qu’Utah n’a pas pu résister. Ce même Jazz qui sera peut-être privé de deux de ses stars puisque Donovan Mitchell et Mike Conley sont listés questionables. Pour Spida, c’est toujours sa cheville le problème, lui qui dit avoir fait évoluer son jeu en fonction de sa cheville, en gros il ne peut plus lâcher des dunks explosifs sur PG13, Ivica Zubac, Tyronn Lue et Steve Ballmer. Mike Conley lui est blessé aux ischios-jambiers droits, et s’il ne peut pas jouer on devra regarder Paul George et Joe Ingles se chamailler toute la soirée. Salt Lake City se retrouve aussi bêtement dans une situation de win or go home très tendue où ils devront jouer leur meilleur basket pour gratter un Game 7 décisif chez eux ce dimanche.

Deux matchs avec une tension énorme pour Utah et Philadelphie : soit tu gagnes, soit tu pars en vacances au Pierre&Vacances de Bormes-les-Mimosas plus vite que prévu. Pour Atlanta et Los Angeles : soit tu gagnes, soit tu vas dans un Game 7 pour régaler les fans de basket de la planète.