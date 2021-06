Le pari NBA du jour : 285€ à gagner en misant sur un grand Joel Embiid qui sauve les Sixers à Atlanta

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 18 juin, deux belles rencontres de Playoffs sont au programme, une à l’Est et une à l’Ouest. Voilà qui nous donne encore une fois une belle opportunité pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h30 : Hawks (2,40) – Sixers (1,72)

04h00 : Clippers (2,25) – Jazz (1,80)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 285€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Joel Embiid marque au moins 25 points et les Sixers gagnent face aux Hawks (1,90) : les Sixers n’ont plus le choix. S’ils veulent survivre, ils vont devoir gagner sur le parquet d’Atlanta ce soir. Et du coup, évidemment, on attend Joel Embiid au tournant, même s’il est une nouvelle fois listé comme incertain. Dans ce match à élimination, le MVP de Philadelphie va devoir sortir le grand jeu. Sur l’ensemble de la série face aux Hawks, Jojo tourne à 32 points de moyenne et Atlanta n’a personne pour le ralentir. Ce sera à lui de guider les siens et de sortir une performance à la hauteur de sa superbe saison. On a envie d’y croire, et on a envie de croire en Philly malgré l’énorme choke du Game 5. Bien que menés 3-2, les Sixers possèdent plus de talent que les Hawks ainsi qu’un potentiel athlétique supérieur. Ils vont devoir imposer ça ce soir pour l’emporter.

Une petite folie pour finir ?

Paul George et Reggie Jackson marquent au moins 20 points chacun face au Jazz (2,55) : petite folie mais pari pas non plus impossible. Sans Kawhi Leonard, Paul George a activé le mode Playoffs P dans le Game 5 avec 37 points marqués. Ce soir, dans le Game 6 avec une qualification à aller chercher, on devrait pouvoir compter sur PG pour atteindre la vingtaine sans trop de problèmes, lui qui réalise une campagne de Playoffs solide (26 points de moyenne). À ses côtés, Reggie Jackson se permet quelques fulgurances alors pourquoi pas tenter le coup. Sur ces Playoffs, il a atteint la barre des 20 points à quatre reprises et il possède plus de responsabilités sans Kawhi, lui qui a terminé avec 22 unités avant-hier. Donc pour résumer, le pari est le suivant : 20 points pour PG ET Reggie, ça ne sera pas facile mais c’est pour ça que la cote est à 2,55.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne