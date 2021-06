Kawhi Leonard out pour le Game 6, Mike Conley et Donovan Mitchell incertains : ça va être fun le money time avec Miye Oni et Amir Coffey

Alors que les blessures s’accumulent dans ces Playoffs NBA 2021, la série entre le Jazz et les Clippers est particulièrement impactée par les bobos. Et pour le Game 6 à Los Angeles ce vendredi, on risque encore une fois de se retrouver avec du beau monde sur la touche.

On s’y attendait au vu des dernières nouvelles, c’est désormais officiel. Côté Clippers, Kawhi Leonard ne participera pas au Game 6 à cause de sa blessure au genou. Le coach des Clips Tyronn Lue a annoncé la nouvelle via ESPN, et les Angelinos vont donc devoir se débrouiller sans lui comme au Game 5 pour tenter d’envoyer le leader de l’Ouest en vacances dès ce soir. Maintenant qu’on est fixés, on attend des infos supplémentaires concernant l’état du genou de Kawhi afin de savoir si le Fun Guy pourra refouler les parquets dans un potentiel Game 7 à Utah, et plus généralement dans ces Playoffs 2021. On croise les doigts pour The Klaw. Côté Jazz, c’est l’ensemble du backcourt titulaire qui risque de regarder le Game 6 depuis le banc. Mike Conley, absent depuis le début de la série face aux Clippers, manque pas mal à Utah et son retour ferait du bien à une équipe du Jazz qui reste sur trois défaites de suite, et qui se retrouve donc au bord du gouffre. Mais avec son bobo à l’ischio, peut-il vraiment rechausser les sneakers ? Pas sûr. Peut-être qu’avec l’urgence de la situation, il tentera le coup en mode James Harden mais on ne parierait pas notre maison dessus. Quant à Donovan Mitchell, on a clairement vu dans le Game 5 qu’il était diminué par sa cheville droite. Auteur d’une campagne de Playoffs XXL, Spida ne possédait pas cette explosivité qui fait de lui l’un des joueurs les plus kiffants du circuit habituellement. Et ça s’est vu sur le terrain comme dans les stats, avec seulement 21 points à 6/19 au tir mercredi. Vu l’enjeu du match de ce soir, on imagine quand même mal Mitchell rester sur la touche mais il ne sera clairement pas à 100%.

Pas de Kawhi Leonard, peut-être pas de Mike Conley et de Donovan Mitchell, on nous dit dans l’oreillette que le money time pourrait se jouer sur un un-contre-un entre Miye Oni et Amir Coffey. Blague à part, on rage forcément un peu quand on voit à quel point les blessures caractérisent ces Playoffs 2021 et notamment cette grosse série de l’Ouest. Cela n’empêche pas d’assister à des gros matchs et cela peut parfois provoquer de belles histoires, comme la victoire surprise des Clippers à Utah dans le Game 5 derrière un Paul George version Playoffs P, mais ça perturbe forcément un peu le spectacle. Au final, les deux équipes vont faire avec les moyens du bord dans le match à élimination de ce soir, un Game 6 qui pourrait rentrer dans l’histoire des Clippers. Jamais la franchise californienne n’a réussi à atteindre le stade des Finales de Conférence dans son histoire. Ce vendredi, avec le lead 3-2 et un Game 6 dans un Staples Center où les fans en carton seront remplacés par des humains, c’est l’occasion rêvée, surtout si Mike Conley et Donovan Mitchell ne sont pas dispos. Aux Clippers de saisir cette opportunité et d’éviter le choke, Kawhi ou pas Kawhi.

Rendez-vous la nuit prochaine à 4h du matin pour un Game 6 où tout semble possible. Si les Clippers et le Jazz sont loin d’être au complet, les deux équipes donneront tout ce qu’elles ont dans ce match à élimination. Cela ne sera peut-être pas très beau, mais ça sera intense.

Source texte : ESPN