Nate Bjorkgren sera l’assistant coach de Nick Nurse cet été avec le Canada : c’est bien, les rendez-vous à Pôle Emploi ont payé

Nate Bjorkgren pensait passer son été à toucher les allocations et lire toutes les annonces de petits boulots mais, heureusement, sa relation privilégiée avec Nick Nurse lui a permis de décrocher plus qu’un petit job puisqu’il sera son assistant coach pour l’équipe du Canada.

Qu’elle est belle cette bro-story entre Nate et Nick. Le très bref coach des Pacers a joué sous le quasi-commandement de Nurse (assistant-coach) pendant une saison universitaire aux Coyotes du Dakota du Sud, avant que l’homme au nom de meuble IKEA ne se tourne définitivement vers le coaching, lâchant ses skills pour atteindre le niveau professionnel sur les bancs après avoir été bénévole dans l’équipe de D-League de Nick, l’Iowa Energy. Nathanaël Bjorkmachin continue alors de grimper l’échelle sociale et trouve un vrai emploi d’assistant-coach en D-League, puis finit par avoir un poste de coach pour affronter en finale de cette ligue… allez c’est vraiment facile, faites un effort, Nick Nurse. Il perdra ce match mais passera ensuite assistant-coach en NBA puis assistant-coach des Raptors de… Nick Nurse évidemment, banc sur lequel il remportera le titre NBA 2019 et le cœur d’absolument tout le Canada par la même occasion. Ce même Nick qui fait aujourd’hui le doublon avec un poste de coach du Canada et qui n’a donc pas dû se creuser la tête trop longtemps au moment de chercher un collègue pour l’épauler puisque sa besta avait été dégagée il y a quelques semaines de son poste dans l’Indiana.

Le programme du Canada ne sera en tout cas pas de tout repos puisque Cory Joseph, Andrew Wiggins et d’autres losers devront battre, entre autres,… Giannis Antetokounmpo pour se qualifier pour les Jeux. Les Canadiens affronteront donc la Grèce le 30 juin (en priant donc que les Bucks gagnent demain), puis la Chine le lendemain. Ils affronteront ensuite, si tout se passe bien, soit la République Tchèque, soit la Turquie, soit l’Uruguay. Heureusement, le Canada peut compter sur un effectif méga-blindé malgré l’absence de Jamal Murray et Shai Gilgeous-Alexander : Andrew Wiggins, RJ Barrett, Tristan Thompson, Luguentz Dort, Kelly Olynyk, Dillon Brooks, Trey Lyles, Dwight Powell, Nickeil Alexander-Walker, Oshae Brissett (que Nate connait bien), Cory Joseph, Brandon Clarke, et enfin, le GOAT suprême : Anthony Bennett. Un très beau roster « potentiel », qui n’aura pas la tâche facile même si l’envie y sera puisque The Road Warriors n’ont pas connu les Jeux depuis 2000 et un certain Makan Dioumassi.

Nate Bjorkgren s’est vite remis sur ses pieds après son licenciement puisqu’il a désormais une qualification olympique à aller chercher. Il peut remercier son copain Nick Nurse, même s’ils n’auront pas le temps de s’embrasser puisque le travail qui les attend est monstrueux. A vos marques, prêts, Canadez.