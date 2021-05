Andrew Wiggins sera de la partie pour le TQO : le Canada a le smile, au moins jusqu’à son 10/24 le soir de l’élimination

Prématurément en vacances depuis l’élimination des Warriors lors du play-in tournament, Andrew Wiggins ne souhaite pas rester inactif trop longtemps. L’ancien first pick vient d’annoncer qu’il se rendrait disponible pour aider le Canada à se qualifier pour les Jeux Olympiques cet été.

Bien qu’étant une nation dominante du basketball international, le Canada n’est toujours pas sûr de disputer la plus prestigieuse compétition du monde. Pour aller à Tokyo cet été et croiser la France, Team USA et l’Iran dans le Groupe A lors de la phase de poule, il faudra d’abord remporter le tournoi de qualification olympique (TQO) de Victoria auquel participeront cinq autres équipes du 29 juin au 4 juillet prochain. On rappelle rapidement le format de cette compétition avec deux groupes de trois, puis un dernier carré à élimination directe. Dans sa poule, le Canada devra lutter face à la Grèce et la Chine ce qui n’est pas cadeau. En demi-finale, ce sera la République Tchèque, la Turquie ou l’Uruguay ce qui n’est pas franchement cadeau non plus. Heureusement pour les Caribous, ils auront l’avantage d’évoluer à la maison au Save-on-Foods Memorial Centre sur l’île de Vancouver. La deuxième raison de garder espoir, c’est évidemment ce roster blindé de NBAers dont fera donc partie Andrew Wiggins qui a annoncé sa présence au TQO sur Instagram ce mardi. L’ailier des Warriors signe ainsi sont grand retour en sélection après six ans d’absence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andrew Wiggins (@22wiggins)

Le 11 septembre 2015, Andrew Wiggins vit ce qu’il désigne comme la pire défaite de sa carrière à l’époque. Battu d’un point par le Venezuela en demi-finale du championnat des Amériques (79-78), le Canada gâchait sa chance de participer aux JO de Rio en 2016. On ne reverra plus Wigo en sélection par la suite, ni au TQO 2016, ni aux qualifications pour la Coupe du Monde en 2018, ni pour la Coupe du Monde en Chine en 2019. Aujourd’hui, le temps semble enfin avoir fait son effet et, à 26 ans, le ROY 2015 est prêt à se donner une seconde chance avec le maillot rouge et blanc de son pays. S’il est retenu par le seul entraîneur de tout le pays aka Nick Nurse, il rejoindra donc une équipe extrêmement talentueuse également composée de Shai Gilgeous-Alexander, R.J. Barrett, Luguentz Dort, Dillon Brooks ou encore Kelly Olynyk, Chris Boucher, Tristan Thompson et Cory Joseph. Deuxième option offensive des Warriors cette saison avec 18,6 points à 47,7% au tir et 38% de loin et 4,9 rebonds de moyenne, Andrew Wiggins n’atteindra probablement jamais le potentiel qu’on lui donnait à son arrivée dans la Ligue. Mais il a tout de même montré cette saison qu’il pouvait être un fidèle lieutenant pour Stephen Curry et qu’il était également prêt à remonter le short en défense pour neutraliser un adversaire dangereux.

En l’absence de Jamal Murray déjà forfait, Andrew Wiggins va renouer avec la sélection canadienne pour tenter de mener son pays à Tokyo. Ce ne sera pas facile mais avec un mois de repos et de préparation et l’envie de bien faire, c’est forcément un atout supplémentaire pour le Canada dans sa tentative de revenir en force sur la scène FIBA.

Source texte : SportsNet.ca